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Bilinçli tüketici Elif Deniz tabletle ödüllendirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2019 14:32 | Son Güncelleme

Muğla’nın Ortaca ilçesinde yaşayan ve bir içecek firmasına karşı başlattığı hak arama mücadelesinden haklılığı ispatlanan 9 yaşındaki Elif Deniz Akyol’a törenle bilinçli tüketici ödülü verildi.

Muğla’nın Ortaca ilçesinde yaşayan ve bir içecek firmasına karşı başlattığı hak arama mücadelesinden haklılığı ispatlanan 9 yaşındaki Elif Deniz Akyol’a törenle bilinçli tüketici ödülü verildi. Firmaya ise 9 yaşındaki Elif Deniz Akyol’un şikayeti üzerine 241 bin 413 lira para ve reklam durdurma cezası verilmişti.
Ortaca’da yaşayan 9 yaşındaki Elif Deniz Akyol, Muğla Ticaret İl Müdürlüğü tarafından tablet bilgisayarla ödüllendirildi. Ticaret Bakanlığı’na yaptığı şikayet ile kampanyasından faydalanamadığı bir içecek firmasının 241 bin 413 lira para ve reklam durdurma cezası almasını sağlayan 9 yaşındaki Akyol’a ödülü Ortaca Kaymakamlığı’nda düzenlenen törenle verildi. Törende, Muğla Ticaret İl Müdürlüğü tarafından bilinçli tüketici Elif Deniz Akyol’a tablet bilgisayar hediye edildi.
Törene, Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan, İl Ticaret Müdürü Mehmet Demirtaş, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ersal Ersin Avcı, Elif Deniz’in ailesi Süha ve Ayten Akyol ile öğretmenleri katıldı. Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan, ödül töreninde yaptığı konuşmada, Elif Deniz Akyol’un bilinçli davranışının örnek olması gerektiğini söyledi. Elif Deniz’in hakkını aramasının gurur verici olduğunu dile getiren Kaymakam Erdoğan; “Elif’in bu başarısında en büyük pay, onu yetiştiren annesi ve babasıdır. Onların çocuk yetiştirme yöntemleri ailelere örnek olmalı. Öğretmelerinin de katkısı bu başarısında büyük. Kendisini tekrar tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.
İl Ticaret Müdürü Mehmet Demirtaş ise Elif Deniz’in küçük yaşta tüketici hakkını kullanmasının önemine dikkat çekerek; “Hak aramada satın alınan ürünün maddi değerinin çok fazla önemi yok. Önemli olan o hakkın kullanılması. Bu anlamda Elif, bakanımızın elinden ödül de aldı. Bakanımız Elif’le çok yakından ilgilendi. Kendisine, ailesine ve öğretmenlerine tekrar teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Baba Süha Akyol ise kızlarının sporcu ve başarılı bir öğrenci olduğunu aktararak “Elif Deniz istediğini elde etmek için azimle çalışır. Haksızlığa gelemez. Gerek biz gerekse öğretmenlerimiz tüketim konusunda yönlendiriyoruz. Kızımızla gurur duyuyoruz” dedi.
Ödüle layık görülmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Elif Deniz Akyol da herkesin hakkını araması gerektiğini ifade etti.
Bakan Pekcan’ın elinden ödül almıştı
Akyol, Mart ayında Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen 22. Geleneksel Tüketici Ödülleri’nde, Bakan Ruhsar Pekcan’ın elinden "Bilinçli Tüketici" ödülünü almıştı. Bu dalda ödül alan en küçük tüketici olan Akyol, kampanya koşullarını yerine getirmeyen bir içecek firmasına karşı hakkını aramıştı. Elif Deniz Akyol’un şikayeti üzerine firmaya 241 bin 413 lira para ile reklam durdurma cezası verilmişti.

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