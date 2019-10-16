Bilinçli Tüketiciler Derneği kuruldu.

Keser, Türkiye'de ve dünyada tüketici hakları alanında yaşanan hak ihlallerinin her geçen gün arttığını vurgulayarak, "Öyle ki bireysel tüketici şikayetleri yerini kitlesel hak ihlallerine bırakmıştır. Geçmişte binlerle ifade edilen tüketici hakkı ihlalleri günümüzde yüz binler, hatta milyonlarla ifade edilmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

"Geçtiğimiz ay içeresinde İstanbul merkezli yaşanan 5,8'lik depremde cep telefonu hatlarında yaşanan uzun süreli aksamalar sektörün hala afetlere hazırlıklı olmadığını gözler önüne sermektedir. Buna rağmen faturalarını günü gününe ödeyen tüketiciler, en gerekli olduğu zamanda iletişim şirketlerini yanında bulamamakta ve mağdur olmaktadır. Yine gıda sektöründe yaşanan gelişmeler tüketici sağlığını olumsuz yönde tehdit etmeye devam etmektedir. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın laboratuvar çalışmaları sonrasında kamuoyuna açıkladığı hileli gıdalar ve markalar listesi tüketici sağlığının hala tehdit altında olduğunun alenen bir göstergesidir.

Öte yandan, özellikle yaz aylarında yapılan fahiş fiyat artışları, beyaz eşya sektöründe yaşanan olumsuzluklar ve sigorta mağduriyetleri ise artarak devam etmektedir. Yine son günlerde özellikle büyük şehirlerde yaşanan ulaşım hizmeti mağduriyetleri bu hizmeti satın alan tüketicileri olumsuz yönde etkilemeye devam etmektedir. Bankacılık sektöründe yaşanan tüketici mağduriyetlerine her gün bir yenisi eklenirken, sektör çözüm bulmak yerine her geçen gün kar oranlarını arttırmaya devam etmektedir."