HABER

Bilinçsiz avlananlara kızan avcı tüfeğini suya atıp avcılığı bıraktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2019 15:19 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde bilinçsizce avlanan avcılara kızan vatandaş, tüfeğini ve av yeleğini göle atarak sosyal medyadan avcılığı bıraktığını ilan etti.Acarlar Gölü için elinden geleni yaptığını ve defalarca göle ördek bıraktığını söyleyen Murat İsimli avcı, “Gölün etrafında bilinçsiz avlanan çok, yaz kış gölden çıkmıyorlar.

Bilinçsiz avlananlara kızan avcı tüfeğini suya atıp avcılığı bıraktı

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde bilinçsizce avlanan avcılara kızan vatandaş, tüfeğini ve av yeleğini göle atarak sosyal medyadan avcılığı bıraktığını ilan etti.
Acarlar Gölü için elinden geleni yaptığını ve defalarca göle ördek bıraktığını söyleyen Murat İsimli avcı, “Gölün etrafında bilinçsiz avlanan çok, yaz kış gölden çıkmıyorlar. Saldığım ördeklerin haddi hesabı yok, ben salıp başkaları rahat rahat avlıyor, kimse dur demiyor. Böyle düzensiz avcılık olduğu için avcılığı bırakıyorum, bırakma nedenim insanların yaptığı katliamdır” dedi.
Gölün etrafında bulunan arazilerde avlanmak için avcılara kota verildiğini söyleyen Usta, “Bu göle buranın halkından gönüllü sivil milli park adayı verilmelidir. İhbar sonucu ilden gelenler bir şey bulamayıp geriye dönüyorlar” diye konuştu.
Tüfeğini ve av yeleğini göle atan Usta, sosyal medyadan avcılığı bıraktığını ilan etti.

Bilinçsiz avlananlara kızan avcı tüfeğini suya atıp avcılığı bıraktı

PARTNERÜnlü şovmen Mehmet Ali Erbil hastanedeÜnlü şovmen Mehmet Ali Erbil hastanede
Elvan: "Türkiye hem sahada hem da masada kazanan olmuştur"Elvan: "Türkiye hem sahada hem da masada kazanan olmuştur"
Turistler geliyor, Antalya 16 milyon hedefine ilerliyorTuristler geliyor, Antalya 16 milyon hedefine ilerliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hakkari'de teröristlerle çatışma! Acı haber geldi

Hakkari'de teröristlerle çatışma! Acı haber geldi

Güldür Güldür'ün Bilal'i son haliyle olay oldu

Güldür Güldür'ün Bilal'i son haliyle olay oldu

Süper minili göğüs dekolteli olay poz!

Süper minili göğüs dekolteli olay poz!

Tel Abyad'dan acı haber! 1 asker şehit, 1 asker yaralı

Tel Abyad'dan acı haber! 1 asker şehit, 1 asker yaralı

Dışişleri Bakanlığı'ndan Uluslararası Af Örgütü'ne sert tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan Uluslararası Af Örgütü'ne sert tepki

Van'da deprem

Van'da deprem

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ailelerin devreye girmesiyle gri listedeki 2 terörist teslim oldu

Aileler devreye girdi, teslim oldular

Ağrı'da teröristlerden roketatarlı saldırı! Yaralı askerler var

Ağrı'da teröristlerden roketatarlı saldırı! Yaralı askerler var

YPG/PKK'nın ikinci ‘kimyasal’ planı! Irak'tan 6 kamyonla Kamışlı'ya getirildi

Suriye'de terör örgütünden korkunç plan!

Barış Pınarı Harekatı'nda ilk kez kullanıldı! Askeri zırhlılar karanlıkta görünmez oluyor

Araçlar görünmez oluyor! Barış Pınarı'nda ilk kez kullanıldı

Hakkari'de teröristlerle çatışma! 1 asker şehit düştü

Hakkari'de teröristlerle çatışma! Acı haber geldi

Emine Bulut cinayetiyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

Emine Bulut adım adım ölüme böyle götürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.