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Bilinçsiz beslenme kansere davetiye çıkarıyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 04.02.2019 18:12 | Son Güncelleme

Medikal Onkoloji Uzmanı Prof.

Bilinçsiz beslenme kansere davetiye çıkarıyor

Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Ender Kurt, bilinçsiz beslenmenin kansere sebep olduğunu söyledi.
VM Medical Park Bursa Hastanesi Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Ender Kurt, "Kanserde genetik faktörlerin etkisi mutlaka var. Ama bunlar yüzde 5’ine denk geliyor. Kanser, tanım olarak dokulardan çıkmış, genetik yapısı bozulmuş hücre grubunun kontrolsüz çoğalmasıdır. Kanser yapan genlerdeki artırıcı yönde bozulma, kanseri baskılayan bazı genlerde de gelişen bir inaktivasyon kanser oluşumuna yol açar. Radyasyon da en önemli sebebidir. Yine tütün ürünleri ve alkol tüketimi, çeşitli hormonal ilaçların kullanılması da kansere yol açabiliyor” diye konuştu.
Prof. Dr. Ender Kurt, beslenme konusunda da şu uyarılarda bulundu:
"Sağlık açısından haftada en fazla 400 gram et tüketilmeli. Kömür üzerinde direk ısıya maruz kalan yiyecekler, nitrat denilen maddenin kanserojen nitrite dönüşmesine yol açar. Et tüketiminin olduğu o gün bol C vitamini olan kuşburnu, maydonoz ve yeşil biber tüketilirse en azından dengeleme olabilir. Sucuk, salam ve sosis gibi işlenmiş ürünlerden de mümkün oldukça uzak durulmalı. Şeker konusunda da ‘Hiç kalori almayayım’ gibi bir yaklaşım doğru olmaz. Kalori tüketimi aşırı kısıtlanan hastalarda ilerleyen süreçte problemler yaşandığı görülmüştür. Bazı tarım ilaçlarının da kanserle ilişkili olduğu biliniyor. Daha önce sigara içenler için tavsiye edilen havuçtaki beta karoteninin kanser riskini artırdığı belirlendi. Kullandığımız ilaçların bir bölümü bitkilerden sağlanıyor. Ancak doktor kontrolü olmadan yapılan kullanmak büyük zararlara sebebiyet veriyor. Beslenme konusunda gri bölgemiz olmalı. Ne siyah, ne beyaz olmalı."

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