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Bilinçsiz ilaç kullanımına dikkat

SAĞLIK HABERLERİ  | 18.09.2019 16:53 | Son Güncelleme

Dahiliye Uzmanı Dr.

Bilinçsiz ilaç kullanımına dikkat

Dahiliye Uzmanı Dr. Gonca Aylin Tuhta, bilinçsiz ilaç kullanımına dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, "Sağlınız için doktor kontrolünde ilaç kullanılmalıdır" dedi.
Bilinçsiz ilaç kullanımının ciddi sağlık sorunlarına sebep olabileceğine dikkat çeken Büyük Anadolu Hastaneleri Dahiliye Uzmanı Dr. Gonca Aylin Tuhta, "Toplumun bilinçlendirilmesi ve hastaların bilinçsiz ilaç kullanma dikkat çekmek amacıyla gerekli bilgilendirmeleri hastanemizde yapmaktayız.
Kulaktan dolma bilgilerle eczanelere giderek antibiyotik ve ağrı kesici ya da mide ilaçları gibi ilaçları reçetesiz alıp, doktora danışmadan kullanmak büyük sıkıntılara yol açabiliyor. Hastanın sağlık probleminin hekim tarafından doğru konulması gerekmektedir. Doğru teşhis konulduktan sonra ilaçlı tedavi uygulanacaksa, uygun ilacın dozunun ve süresinin iyi belirlenmesi gerekmektedir. İlaç kullanımında tüketimi azaltmak ve ilaçlarla ilgili sorunları en aza indirmek için hastalarımıza da büyük görevler düşmektedir. Hastalar hastaneye gelirken kullandıkları ilaçları yanında getirmeli ve doktoruna herhangi bir rahatsızlığından dolayı kullandığı ilaç varsa mutlaka söylemelidir. Doktora danışmadan kullanılan antibiyotik, ağrı kesici gibi ilaçlar hastanın iyileşmeden daha da kötüye gitmesine yol açabileceği gibi ayrıca farklı sağlık sorunlarını da ortaya çıkarabilir" diyerek sözlerine son verdi.

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