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Bilinçsiz kullanılan tarım ilaçları, yabani hayvanları tehdit ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2019 10:23 | Son Güncelleme

VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma Merkezi Müdürü Prof.

Bilinçsiz kullanılan tarım ilaçları, yabani hayvanları tehdit ediyor

Gülay KUYUCU- Orhan AŞAN/VAN, (DHA) - VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, bilinçli kullanılmayan tarım ilaçlarının nesli tükenmekte olan yaban hayvanları için de risk oluşturulduğunu söyledi.
Arı ölümlerinin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı, geçen ay, 81 il müdürlüğüne 'çok acil' başlığı ile bir yazı göndererek tarımda kullanılan tehlikeli üç kimyasal maddeyi yasakladığını duyurdu. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan da tarım ilaçlarının yaban hayatı da olumsuz etkilediğini söyledi. Türkiye'de tarım ilaçlarının aslında çok fazla kullanılmadığını fakat bilinçsiz kullanıldığına dikkat çeken Aslan, "Tarımda verimi artırmak için yıllardan beri tarım ilaçları kullanılıyor. Aslında ülkemizde tarım ilacı kullanımı çok yüksek miktarda değil. İlacı düzgün ve doğru kullanmadığımızdan kaynaklı sorunlar yaşıyoruz. Bu ilaçları bahçenizde kullanıyorsanız ve aynı bahçede arıcılık yapıyorsanız arıların ölümüne neden oluyor" dedi.
Bilinçsizce kullanılan tarım ilaçlarının yaban hayatı da etkilediğini belirten Prof. Dr. Lokman Aslan, "Bu kalıntıların olduğu her yerde zehirlenme vakaları vardır. Tıbbi atıkların bulunduğu çöpler nedeniyle yaban hayvanlarının, ayıların, kuşların, hatta akbabaların nesli tehlikeye giriyor. Bize Van Gölü havzası, Muş ve Van'ın kırsal kesimlerinde yaşayan yırtıcı kuşlardan zehirlenme vakaları geldi. Muş bölgesinde tarım ilacının suya karışması sonucu nesli tükenmekte olan toy kuşu ve Van'ın kırsal kesimlerinden de yine tarım ilaçları nedeniyle zehirlenmiş 5 şahin ve 2 puhu bize getirildi" dedi.
EKOLOJİK DENGEYİ BOZMADAN, KİMYASALA BULAŞMADAN
Ekolojik dengeye dikkat çeken Prof. Dr. Lokman Aslan, "Aslında biyolojik mücadele ile bu iş yapılsa daha iyi olur. Mesela her yıl bize Bahçesaray tarafından çekirge ile ilgili şikayet gelir. Bin tane sığırcık sürüsünün 10 ton çekirgeyi yediğini biliyoruz. Eğer biz doğalını bozmadan biyolojik mücedeleye yönelirsek hem bu tehlikelerden kurtulmuş olacağız hem de daha sağlıklı üretimi sağlayacağız. Biz sadece ekolojik dengeyi bozduğumuz için çekirge, fare ile mücadele etmek zorundayız. Siz eğer kurtları yok ederseniz, domuzlarla uğraşmak zorunda kalırsınız. Eğer siz tilkileri yok ederseniz, tavşanlarla uğraşmak zorunda kalırsınız. Dolayısıyla ekolojik dengeyi bozmadan, kimyasala bulaşmadan verimi artırmanın yollarına gitmeliyiz" diye konuştu.

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Bilinçsiz kullanılan tarım ilaçları, yabani hayvanları tehdit ediyorBilinçsiz kullanılan tarım ilaçları, yabani hayvanları tehdit ediyorBilinçsiz kullanılan tarım ilaçları, yabani hayvanları tehdit ediyorBilinçsiz kullanılan tarım ilaçları, yabani hayvanları tehdit ediyor

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