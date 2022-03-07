Bilinçsiz probiyotik kullanımı hastalıklara neden olabilir

Probiyotikler sindirim sistemi için oldukça yararları bulunan bağışıklık sistemini güçlendiren yararlı bakterilerdir. Probiyotik terimi, Yunanca kökenli bir kelime olup, ‘yaşam için’ anlamına gelmektedir. Uygun kullanımında yaşamı daha sağlıklı hale getiren probiyotikleri kullanırken hekimlere danışmak gerekmektedir. Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Temel Tıp Bilimleri Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülçin Alp Avcı, "Çocukluk, yetişkinlik ve yaşlılık dönemlerinde hatta cinsiyet bazında farklı probiyotik mikroorganizmaların kullanılması gerekiyor. Yetişkin bireyin kullandığı probiyotiği yaşlı bir kişinin kullanması olumlu etkiler yaratmadığı gibi olumsuz etkiler de ortaya çıkarabilir" dedi.

PROBİYOTİKLER KRONİK HASTALIKLARI ÖNLER

Tıbbi mikrobiyolog Avcı, AA muhabirine, probiyotiklerin sağlığa yararlı mikroorganizmalar, prebiyotiklerin ise bu mikroorganizmaların beslenmesi ve gelişmesini sağlayan gıda ve ürünler olduğunu söyledi. Probiyotiklerin, kronik hastalıkların önlenmesi, bağışıklık sisteminin desteklenmesi gibi olumlu etkileri olduğunu belirten Avcı, "Vücudumuzda saçımızdan ağzımıza, akciğerlerimizden bağırsaklarımıza, derimize kadar mikroflora bulunuyor. Vücudumuzda, kendi hücrelerimizden daha fazla sayıda mikroorganizma var. Dolayısıyla onlar bizim hem çevre koşullarına uyum sağlamamız hem de sağlıklı olmamız konusunda önemli fonksiyon gösteriyor." dedi.

PROBİYOTİK KİŞİYE ÖZEL OLMALIDIR

Avcı, piyasada farklı türde probiyotikler içeren birçok ürün satıldığına işaret ederek, "Herkesin her probiyotiği kullanması uygun değil. Probiyotiklerin bilinçsiz kullanımını kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Sağlığımı iyileştireceğim derken bilinçsiz kullanımla çeşitli hastalıkların tetiklenmesi söz konusu olabilir." uyarısında bulundu.

PROBİYOTİKLER YAŞ VE CİNSİYETE GÖRE FARKLILIK GÖSTERİYOR

Takviye edici gıdalar gibi probiyotik ürünlerin de hekim kontrolünde kullanılmasını öneren Avcı, "Çocukluk, yetişkinlik ve yaşlılık dönemlerinde hatta cinsiyet bazında farklı probiyotik mikroorganizmaların kullanılması gerekiyor. Yetişkin bireyin kullandığı probiyotiği yaşlı bir kişinin kullanması olumlu etkiler yaratmadığı gibi olumsuz etkiler de ortaya çıkarabilir. Bunun için dikkatli olmak gerekiyor. Özellikle kronik hastalıklarımız varsa ya da ailede kronik hastalık öyküsü varsa onların tetiklenmesine neden olabilir. Bulunan hastalığın iyileşmesi yerine klinik olarak kötüye gitmesine neden olabilir. Dolayısıyla mutlaka bir hekim kontrolüne ihtiyaç var." Dedi

FAZLA MİKTARDA KULLANILMAMALI

Doç. Dr. Avcı, probiyotiklerin sağlığa yararlı olduğu düşüncesiyle gereğinden fazla alınmasının da uygun olmadığının altını çizerek, "Probiyotikleri, özellikle bağırsak florasındaki etkinlikleri için kullanıyoruz. Bilinçsiz kullanımlarda bağırsaklarda 'disbiyozis' dediğimiz denge bozukluğu oluşabilir. Aşırı miktarda bilinçsizce probiyotik kullanımı, ince bağırsaklarda da aşırı bakteri çoğalmasına (SİBO) neden oluyor. Bu da özellikle hazımsızlık, karın şişliği, kabızlık gibi sorunlara neden olabiliyor." bilgisini paylaştı.



