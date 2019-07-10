Bilinçsiz spor aktiviteleri cerrahiyle sonuçlanabilir

İSTANBUL ,(DHA) - Diyabet ve obezite ile mücadele için etkili bir yol olan sporla bağların koparılmaması uyarısında bulunan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Çetin Işık, spor yaralanmalarına karşı uyardı. Işık, “Bilinçsiz sportif aktiviteleri cerrahi olarak düzeltilmesi gündeme gelen yaralanmalara yol açabilir. Özellikle fazla kilolu kişilerin spora, kas iskelet sistemini zorlayıcı hareketlerle başlamaması gerektiği” uyarısında bulundu.

Spor yapanların sayısı gün geçtikçe artıyor. Özellikle yaz aylarının gelmesiyle fit bir görüntüye kavuşmak isteyenler spora yöneliyor. Sporun kalp damar hastalıkları gibi ölümcül rahatsızlıkların gelişme riskini önemli oranda azalttığını belirten Emsey Hospital İleri Eklem Cerrahisi Ünitesi’nden Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Çetin Işık konu hakkında önemli bilgiler verdi.

EN SIK KAS, TENDON VE BAĞ YARALANMALARI GÖRÜLÜYOR

Havaların ısınmasıyla toplumda spor yapma isteğinin arttığını ifade eden Doç. Dr. Çetin Işık, sosyal yaşantının bir parçası haline gelen sporun yanlış yapılması halinde ortaya çıkabilecek yaralanmalar hakkında bilgi verdi: