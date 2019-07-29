"Bilinçsiz sulama enerji israfına neden oluyor"

Türkiye nüfusunun giderek arttığına dikkati çeken Ünlükara, "Su kaynaklarını son derece etkili kullanmak gerekiyor. En büyük tüketici tarımda, su ne kadar etkin ve yerinde kullanılırsa su tasarrufu da o kadar çok olacak. Sağlanan tasarruflarla ülkemizin ihtiyacını karşılayacak su elde edebiliriz. Buradan tasarruf edilecek suyu sanayi ya da evlere aktarabiliriz." diye konuştu.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Seyrani Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ali Ünlükara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de kontrol edilen su kaynaklarının yüzde 74'ü ile tarımsal sulama yapıldığını, yüzde 26'sının da sanayi sektörü ve evlerde kullanıldığını söyledi.

"Sulamaya yatırım yaparsanız yani bir alanı sulamaya açarsanız ortalama yüzde 300 verim artışı sağlanır. Verimi artırdığı gibi kaliteyi de artırdığı için sulama değerli. Sulanabilir alanımız 8,5 milyon hektar. Su kaynaklarımızla suladığımız alan 6 milyon hektar. 2,5 milyon hektarın yatırımlarla sulamaya açılması gerekiyor, bu yönde de çalışılıyor. Gelişen teknoloji, toprak işleme teknikleri, sulama sistemindeki teknolojilerden dolayı 8,5 milyon hektar sulanabilir alan daha da artırılabilir. Türkiye'deki su kaynaklarının tamamını kullansak bile maalesef tarım alanlarının hepsini sulamamız mümkün değil."

- Basınçlı sulama sistemleri yaygınlaşıyor

Ünlükara, çiftçilerin çok farklı sulama yöntemleri kullandıklarını, son zamanlarda özellikle basınçlı sulama sistemlerinin yaygınlaştığını dile getirdi.

Burada dikkat edilecek en önemli hususun, sulama sisteminin bir uzmana kurdurulması olduğunu vurgulayan Ünlükara, şöyle devam etti:

"İşten anlayan bir uzmana yaptırılmazsa, doğru projelendirme yapılmadığı için homojen olmayan bir sulama gerçekleşir. Çiftçilerimiz suyu, bitkilere yetiştirmek için yüksek basınç uyguluyor. Bu durum enerjide dışa bağımlı ülkemizde enerji israfına yol açıyor. Sadece yağmurlamada değil, bitkinin su ihtiyacını bilmiyorsak damla sulamayla bile vahşi sulama yapmamız mümkündür. O yüzden her şeyden önemlisi sulamayı yönetebilecek bir sistemimiz ve uzmanlarımız olmalı. Türkiye'de bu işi yönetebilecek mühendisler yetiştiriliyor. Tek sorun bunların istihdam edilmesi. Eğer istihdamlarını sağlar ve bu kişileri çiftçiyle buluşturursak sulamayı daha verimli hale getiririz."

