Bilinçsiz sulama ve yanlış ilaçlama Iğdır'ı kuraklaştırıyor

CÜNEYT ÇELİK/HÜSEYİN YILDIZ - Sahip olduğu iklim şartları ve coğrafi konumu nedeniyle "Doğu'nun Çukurova'sı" olarak nitelendirilen Iğdır'da tarım arazilerindeki yanlış sulama ve ilaçlama kuraklığa neden oluyor.

"Çölleşme Risk Haritası"na göre de toprakların yaklaşık yüzde 20'si zayıf, yüzde 52'si orta ve yüzde 19'u yüksek risk grubunda bulunan Türkiye'de bazı bölgeler kuraklığa maruz kalıyor.

Dünyada ortak sorun olan, iklim değişimleri ve insan etkileri de dahil çeşitli etmenlerin sonucunda oluşan çölleşme ile kuraklığa karşı ortak bir mücadele geliştirmek için Birleşmiş Milletler tarafından Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi 17 Haziran 1994 tarihinde kabul edildi.

Türkiye'de Çölleşme Risk Haritası'na göre Konya-Karapınar, Iğdır-Aralık ve Urfa-Ceylanpınar çok yüksek risk taşıyan bölgeler olarak görülürken, kuraklık açısından Tuz Gölü havzası, Ereğli-Karaman bölgesi, Şanlıurfa-Ceylanpınar-Mardin-Batman hattıyla Eskişehir çevresi orta ve yüksek risk grubunda bulunuyor.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Doğu Anadolu Bölge Sorumlusu Adem Ertaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye ve dünyada arazilerin önemli olduğunu söyledi.