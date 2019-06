Bilinçsizce toplanan bitkiler yok olma tehlikesi altında

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Eğitim Fakültesi Biyoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Mehmet Fırat, her sene aynı bölgede toplanan bazı bitkilerin popülasyonunda azalmalar olurken, bazı bitkilerin de yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını söyledi.

Bu yıl kış ve ilkbahar mevsiminde bölge genelinde bol yağışlı geçmesi bitki örtüsündeki popülasyonu arttırdı. Köylüler tarafından yüksek kesimlerde toplanan siyabo, tirşik, sping, sirmo, pung, revas, sebisk ve kereng gibi çok sayıda bitki çeşidi getirildikleri çarşı pazara renk kattı. Bölge halkının önemli geçim kaynağı haline gelen bitkiler, ülkenin dört bir tarafına tonlarca gönderiliyor. Ancak uzmanlar, her yıl gelişigüzel aynı bölgede kökünden toplanan bitkilerin yok olmayla karşı karşıya kaldığını belirtiyor.

İHA muhabirine konuşan ünlü botanikçi Araştırma Görevlisi Mehmet Fırat, Türkiye’nin bitki tür popülasyonu bakımında çok zengin bir ülke olduğunu belirtti. Bu yıl yağışların bol olmasına bağlı olarak Van ve çevre illerdeki pazarlarda çok yoğun bir şekilde bitkilerin satışa sunulduğunu ifade eden ünlü botanikçi Fırat, “Köylüler tarafından dağ, ova, bayır gibi kırsal alanlarda toplanan bitkiler getirilip pazarlarda satılmaktadır. Köylüler bitkileri bu şekilde satarak bütçelerine katkı sağlıyor. Tabi bunun bazı sakıncaları vardır. Her sene aynı bölgede toplanan bitkilerin popülasyonunda azalmalar oluyor. Özellikle kökünden çıkarılan bitkiler tamamen yok edilmiş oluyor” dedi.