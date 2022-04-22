HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Bilinenin aksine reflüye hiç iyi gelmiyor! Hatta daha da kötü yapıyor: Sindirim sisteminin düşmanı

Bilinenin aksine reflüye hiç iyi gelmiyor! Hatta daha da kötü yapıyor: Sindirim sisteminin düşmanı

22.04.2022 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mide rahatsızlıkları arasında en sık görülen reflü için doktora gitmeden önce evdeki bitki çaylarından yararlanılır. En çok kullanılan ise nane limon oluyor. Uzun yıllardır birçok rahatsızlık için ilaçtan önce doğal yollar tercih ediliyor. Ancak bilinçsiz kullanım iyileştirmek yerine durumu daha da kötüleştirebiliyor. Nane limon da bunlardan biri!

Bilinenin aksine reflüye hiç iyi gelmiyor! Hatta daha da kötü yapıyor: Sindirim sisteminin düşmanı

Hastalıklar için doğal yollarla tedavi çok eski yıllardan beri kullanılan bir yöntem. Doğada en az ilaç kadar faydalı hatta ilaçtan daha etkili bitkiler bulunmakta. Bu bitkiler doğru kullanıldığında rahatsızlıkları iyileştiriyor. Ancak yanlış kullanıldığında ise durumu daha da kötü hale getirebiliyor.

Çoğu kişi iyi gelir diye kullanıyor ama bu sevilen bitki sindirimin düşmanı ve reflüyü coşturuyor. Sindirim güçlükleri kesinlikle günümüzü mahvedebilecek en yaygın rahatsızlıklar arasındadır. Şişkinlik, ağırlık hissi, mide bulantısı ve mide ekşimesi, ne yazık ki hemen hemen herkesin ara sıra uğraşmak zorunda kaldığı rahatsızlıklardır. Bitki çayları, yürüyüşler, egzersizler ve diğer ilaçlar bu rahatsızlıklardan kurtulmanıza yardımcı olabilir. Ancak dikkatli olmalısınız, çünkü bazıları tarafından hazımsızlık için bir çare olarak önerilen ve sorunu daha da kötüleştirebilecek belirli bir bileşen var.

SİNDİRİM SORUNLARINDA NANE KULLANIMINA DİKKAT!

Aromatik otlar arasında sindirim güçlüğü çekenlere ve özellikle gastroözofageal reflü ile mücadele edenlere önerilmeyen nane mide sorunlarına iyi gelmiyor. Mide problemlerinde nane tavsiye edilmez.

iStock-1221164147

Nane, ferahlatıcı ve hatta analjezik bir etki de dahil olmak üzere birçok olumlu özelliğe sahiptir. Ama aynı zamanda mide ve bağırsak kasları üzerinde de etkileri vardır. Bu nedenle sindirim sırasında olumsuz etkileri olabilir, çünkü mide kapakçıkları çok gevşerse bu hazımsızlığa ve geri akışa neden olabilir ve reflüyü tetikleyebilir. Mide ve yemek borusunun kasları üzerindeki bu rahatlatıcı etki için, sindirim güçlüğü durumunda naneden kaçınılmalıdır.

MİDE SORUNLARI İÇİN KEDİOTU VE PAPATYA

Nane yerine bitki çayı şeklinde sunulan klasik kediotu, papatya ve melisa gibi bitkiler tüketebilirsiniz. Bu ilaçlar sindirime yardımcı olabilir. Ancak öncelikle yediklerimize dikkat etmelisiniz. Mide sorunu olanlar nanenin yanı sıra kahve, turunçgiller, domates gibi asitli gıdaların da uzak durmalıdır. Kızartılmış ve çok baharatlı yemekler de ölçülü olarak tüketilmelidir. Mide asidini artıran sigara ve alkolden ise kesinlikle uzak durmalısınız.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Nöroloji Akademisi yayımladı! Çocukların ağzına bile sürmeyinNöroloji Akademisi yayımladı! Çocukların ağzına bile sürmeyin
Faydalarını say say bitiremedi! Her gün yiyenin ne başı ağrır ne de dişiFaydalarını say say bitiremedi! Her gün yiyenin ne başı ağrır ne de dişi
Kılıçdaroğlu'nun elektriği kesilmişti! Meral Akşener'den açıklama: Müsaade ederse...Kılıçdaroğlu'nun elektriği kesilmişti! Meral Akşener'den açıklama: Müsaade ederse...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son seçim anketinde dikkat çeken oy oranları!

Son seçim anketinde dikkat çeken oy oranları!

Memur, işçi ve emekli maaşlarına artış...

Memur, işçi ve emekli maaşlarına artış...

Çocukların elinden düşmüyor! Alkolden farkı yok

Çocukların elinden düşmüyor! Alkolden farkı yok

Gördüğünüz yerde toplayın: Cinsel gücü artırır...

Gördüğünüz yerde toplayın: Cinsel gücü artırır...

Şoke eden iddia! İmam nikahı ve...

Şoke eden iddia! İmam nikahı ve...

Suriyeli göçmenler cenaze hariç...

Suriyeli göçmenler cenaze hariç...

İlginizi Çekebilir

Bilmece gibi! Cesedin karnındaki dövmenin gizemi çözülemiyor

Bilmece gibi! Cesedin karnındaki dövmenin gizemi çözülemiyor

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızın havasını tamamen değiştirecek muhteşem ürünler

Arabanızın havasını tamamen değiştirecek muhteşem ürünler

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Sonu feci bitti! Tuvaletini yaparken timsah dolu havuza düştü

Sonu feci bitti! Tuvaletini yaparken timsah dolu havuza düştü

50 TL altı alabileceğiniz uzun ömürlü organizerler

50 TL altı alabileceğiniz uzun ömürlü organizerler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.