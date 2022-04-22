Bilinenin aksine reflüye hiç iyi gelmiyor! Hatta daha da kötü yapıyor: Sindirim sisteminin düşmanı

Hastalıklar için doğal yollarla tedavi çok eski yıllardan beri kullanılan bir yöntem. Doğada en az ilaç kadar faydalı hatta ilaçtan daha etkili bitkiler bulunmakta. Bu bitkiler doğru kullanıldığında rahatsızlıkları iyileştiriyor. Ancak yanlış kullanıldığında ise durumu daha da kötü hale getirebiliyor.

Çoğu kişi iyi gelir diye kullanıyor ama bu sevilen bitki sindirimin düşmanı ve reflüyü coşturuyor. Sindirim güçlükleri kesinlikle günümüzü mahvedebilecek en yaygın rahatsızlıklar arasındadır. Şişkinlik, ağırlık hissi, mide bulantısı ve mide ekşimesi, ne yazık ki hemen hemen herkesin ara sıra uğraşmak zorunda kaldığı rahatsızlıklardır. Bitki çayları, yürüyüşler, egzersizler ve diğer ilaçlar bu rahatsızlıklardan kurtulmanıza yardımcı olabilir. Ancak dikkatli olmalısınız, çünkü bazıları tarafından hazımsızlık için bir çare olarak önerilen ve sorunu daha da kötüleştirebilecek belirli bir bileşen var.

SİNDİRİM SORUNLARINDA NANE KULLANIMINA DİKKAT!

Aromatik otlar arasında sindirim güçlüğü çekenlere ve özellikle gastroözofageal reflü ile mücadele edenlere önerilmeyen nane mide sorunlarına iyi gelmiyor. Mide problemlerinde nane tavsiye edilmez.

Nane, ferahlatıcı ve hatta analjezik bir etki de dahil olmak üzere birçok olumlu özelliğe sahiptir. Ama aynı zamanda mide ve bağırsak kasları üzerinde de etkileri vardır. Bu nedenle sindirim sırasında olumsuz etkileri olabilir, çünkü mide kapakçıkları çok gevşerse bu hazımsızlığa ve geri akışa neden olabilir ve reflüyü tetikleyebilir. Mide ve yemek borusunun kasları üzerindeki bu rahatlatıcı etki için, sindirim güçlüğü durumunda naneden kaçınılmalıdır.

MİDE SORUNLARI İÇİN KEDİOTU VE PAPATYA

Nane yerine bitki çayı şeklinde sunulan klasik kediotu, papatya ve melisa gibi bitkiler tüketebilirsiniz. Bu ilaçlar sindirime yardımcı olabilir. Ancak öncelikle yediklerimize dikkat etmelisiniz. Mide sorunu olanlar nanenin yanı sıra kahve, turunçgiller, domates gibi asitli gıdaların da uzak durmalıdır. Kızartılmış ve çok baharatlı yemekler de ölçülü olarak tüketilmelidir. Mide asidini artıran sigara ve alkolden ise kesinlikle uzak durmalısınız.



