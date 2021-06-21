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Bilinmeyen gerçek: Yatak odasında bitki bulundurmak zararlı mı? Eğer metrekare başına...

21.06.2021 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hemen hepiniz hayatınızın bir noktasında "Uyunan odada bitki bulundurulmaz" veya "Yatak odasında bitki yetiştirmek sağlığa zararlıdır" gibi laflar işitmişsinizdir. Peki bu bilginin doğruluğundan emin misiniz? Cevabınız "Hayır" ise size bu sorunun gerçek cevabını vermek için oluşturduğumuz bu içeriği kaçırmayın deriz.

Bilinmeyen gerçek: Yatak odasında bitki bulundurmak zararlı mı? Eğer metrekare başına...

Uyku, hepimizin gündelik hayatını ve genel sağlığını etkileyen en temel ihtiyaçlardan biri. Uykunuzun kalitesini belirleyen önemli kriterlerden biri de nefes alış verişinizin yeterli ve düzenli olup olmadığı. Peki bitkiler gerçekten uyku esnasında solunumunuzu ve dolayısıyla sağlığınızı etkiliyor mu?

BU BİLGİ SADECE BİR MİT!

Sizinle peşin peşin paylaşalım; bitkilerin bulunduğu bir odada uyumanın sağlığınıza ve solunumunuza zarar verdiği bilgisi sadece bir halk efsanesinden ibaret. Bitkilerin geceleri oksijen tükettiği doğru bir bilgi. Ancak tüketilen oksijen miktarı asla sizin solunumunuzu etkileyecek oranda değil.

Bu konuda yanlış diyemesek de eksik bilinen bir bilgi de, bitkilerin tüm kısımlarının oksijene ihtiyacı olduğudur. Oysaki çoğu bitkinin büyük çoğunluğunu oluşturan yeşil kısımları, ihtiyaç duydukları oksijeni fotosentez ile ürettiği için havadaki oksijene ihtiyaç duymaz. Havadan oksijen alan bitki kısımları ise çok kısıtlı bir oksijen kullanır. Bu bilgiler ışığında sizlere çok net söyleyebiliriz ki, bitki bulunan bir odada uyumak nefes alışverişinizi ve sağlığınızı tehlikeye atmaz. Eğer bu bilgi doğru olsaydı, kamp için gidip çadır kurduğunuz her ormanda oksijen tüpü ile uyumanız gerekirdi.

RAKAM VERECEK OLURSAK...

Sizlerle paylaştığımız bu bilgiyi rakamlarla destekleyecek olursak; bir bitkinin kullandığı veya saldığı oksijen ve karbondioksit miktarının sizi etkileyebilmesi için her metrekareye 1 adet bitki konulması gerekir. Yani 20 metrekarelik bir yatak odasına en az 20 santimetrekarelik 20 adet bitki koymadığınız sürece içiniz rahat uyuyabilirsiniz.

UYURKEN SAĞLIĞINIZA ZARARI OLMADIĞI GİBİ FAYDASI OLAN BİTKİLER DE VAR!

Yatak odanızda bitki bulundurmanın zararlı olduğu bilgisi ne kadar mitse bazı bitkileri odanızda bulundurmanın sağlığınıza değişik faydalar sağladığı da o kadar gerçek. Aleo vera, barış zambağı, kılıç çiçeği, areka bitkisi, gerbera, lavanta, yasemin, eğrelti otu, orkide, yılbaşı çiçeği bunlardan sadece bazıları. Bu bitkileri ve faydalarını bir araştırmadan geçmeyin deriz.

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