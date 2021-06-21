Bilinmeyen gerçek: Yatak odasında bitki bulundurmak zararlı mı? Eğer metrekare başına...

Uyku, hepimizin gündelik hayatını ve genel sağlığını etkileyen en temel ihtiyaçlardan biri. Uykunuzun kalitesini belirleyen önemli kriterlerden biri de nefes alış verişinizin yeterli ve düzenli olup olmadığı. Peki bitkiler gerçekten uyku esnasında solunumunuzu ve dolayısıyla sağlığınızı etkiliyor mu?

BU BİLGİ SADECE BİR MİT!

Sizinle peşin peşin paylaşalım; bitkilerin bulunduğu bir odada uyumanın sağlığınıza ve solunumunuza zarar verdiği bilgisi sadece bir halk efsanesinden ibaret. Bitkilerin geceleri oksijen tükettiği doğru bir bilgi. Ancak tüketilen oksijen miktarı asla sizin solunumunuzu etkileyecek oranda değil.

Bu konuda yanlış diyemesek de eksik bilinen bir bilgi de, bitkilerin tüm kısımlarının oksijene ihtiyacı olduğudur. Oysaki çoğu bitkinin büyük çoğunluğunu oluşturan yeşil kısımları, ihtiyaç duydukları oksijeni fotosentez ile ürettiği için havadaki oksijene ihtiyaç duymaz. Havadan oksijen alan bitki kısımları ise çok kısıtlı bir oksijen kullanır. Bu bilgiler ışığında sizlere çok net söyleyebiliriz ki, bitki bulunan bir odada uyumak nefes alışverişinizi ve sağlığınızı tehlikeye atmaz. Eğer bu bilgi doğru olsaydı, kamp için gidip çadır kurduğunuz her ormanda oksijen tüpü ile uyumanız gerekirdi.