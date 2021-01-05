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Bilinmeyen kalmadı: Samsung Galaxy S21'in ön sipariş hediyeleri ortaya çıktı!

05.01.2021 11:25 | Son Güncelleme:
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Bilinmeyen kalmadı: Samsung Galaxy S21'in ön sipariş hediyeleri ortaya çıktı!

Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ ve Galaxy S21 Ultra hakkında bilinmedik detay neredeyse kalmadı. Şimdi de Galaxy SmartTag ve Galaxy Buds Pro ile birlikte tanıtılması beklenen Galaxy S21 ailesinin ön sipariş hediyeleri paylaşıldı.

Samsung Galaxy S21 ailesi son zamanların hakkında en çok konuşulan konularından biri. Samsung'un yeni akıllı telefon serisi için neredeyse her gün yeni bir haber ortaya çıkıyor. Bu haberlerin büyük bir çoğunluğunu da sızıntılar oluşturuyor. Bu sızıntılardan en yenisi ise Galaxy S21, Galaxy S21+ ve Galaxy S21 Ultra'dan oluşacak Galaxy S21 ailesinin ön sipariş sürecindeki hediyelere odaklanmış durumda.

İŞTE GALAXY S21 ÖN SİPARİŞ HEDİYELERİ

Galaxy S21 ön siparişlerinde iddialara göre tüketicilere farklı hediyeler verilecek. Galaxy S21 Ultra ön siparişi verenler Galaxy SmartTag takip cihazı ve Galaxy Buds Pro kablosuz kulaklık ürününe ücretsiz sahip olacak. Galaxy S21 veya Galaxy S21+ ön siparişi verenler Galaxy SmartTag takip cihazına ek olarak, Galaxy Buds Pro'ya değil, Galaxy Buds Live'a ücretsiz olarak erişebilecek.

Galaxy Smart Tag

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ETKİNLİKTE GÖRÜCÜYE ÇIKACAKLAR

Galaxy SmartTag ve Galaxy Buds Pro ismini taşıyan iki ürünün de daha önce Galaxy S21 ailesinin tanıtılacağı gün resmileştirilmesi bekleniyordu -ki bu konudaki beklentiler hala değişmiş değil. 14 Ocak'taki Galaxy Unpacked 2021 etkinliğinde Galaxy S21 ailesi ile iki Galaxy aksesuarının da sahneye çıkması oldukça olası.

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