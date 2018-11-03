Bilirkişi, görüntülerdeki darbecilerin kimliklerini belirledi (Jandarma Beştepe Karargahı)

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- FETÖ/PDY'nin darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı'nın Beştepe Karargâhı'ndaki eylemlerle ilgili 244 sanığın yargılandığı dava dosyasına, olay günü dijital verilerin incelendiği bilirkişi raporu geldi. Bilirkişi raporunda, özel harekât polislerinin nizamiyedeki çatışmada yaralı yakaladığı darbecilerin, eski Üsteğmen İsmail Nefes ile eski Yüzbaşı Veli Köse olduğu kaydedildi.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın Beştepe Karargâhı'nda, FETÖ/PDY'nin darbe girişimi sırasında 16 Temmuz sabahı yaşananlarla güvenlik kamerası görüntülerinin bilirkişi incelemesi tamamlandı. Bilirkişi raporu, davanın görüldüğü Ankara 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Güvenlik kamerası görüntülerinin tespit ettiği tüm sanıklarla ilgili ayrıntılı analiz yapılan raporda, darbe girişimi sabahı özel harekât polislerinin nizamiyede çıkan çatışmada yaralı yakaladığı darbeci askerlerin eski Üsteğmen İsmail Nefes ile eski Yüzbaşı Veli Köse olduğu belirtildi.

Görüntülerde, 16 Temmuz sabahı 05.33 sıralarında özel harekât polislerinin zırhlı araçlarla nizamiye önüne geldikleri görülüyor. Bu sırada nöbet kulübesinde eski Üsteğmen İsmail Nefes ve eski Yüzbaşı Veli Köse bekliyor. Polisin operasyon için hazırlık yaptığı görülürken, zırhlı araçlardan birinden nöbetçi kulübesine ateş açılıyor. Bu sırada Nefes ve Köse kulübeden kaçarak duvar dibine doğru kaçıyor. Bir süre sonra zırhlı araçlar nizamiye kapısını devirerek içeri giriyor. Arkasından çok sayıda polis ellerinde silah içeri giriyor.