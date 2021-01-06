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Bilirkişi nasıl olunur? Mahkemeden adli, bankacı, mimar, gayrimenkul bilirkişisi olma yolu

06.01.2021 12:09 | Son Güncelleme:
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Bilirkişi nasıl olunur? Mahkemeden adli, bankacı, mimar, gayrimenkul bilirkişisi olma yolu

Bilirkişi, hakim ve savcıların hukuki bilgisi dışında özel teknik ya da bilgi gerektiren durumlarda uzmanlık alanı esas alınarak görevlendirilen kişilerdir. Bu mesleğe dair tüm merak edilenleri ve "İş mahkemesi bilirkişi nasıl olunur?" gibi soruların cevaplarını bu yazıda bulabilirsiniz. İşte bilirkişi mesleğine dair tüm detaylar...

Bilirkişi, bilirkişi eğitimini tamamlamış ve uzmanlık alanında en az 3 yıl görev yapmış her kişinin yapabileceği bir meslektir. Bilirkişiler, uzman olduğu alanda görüşünü yazılı ya da sözlü olarak belirtmesi için mahkemede görevlendirilir. Kişi hem uzmanlık alanında çalışmaya devam ederken hem de o alanda bilirkişi olma hakkına sahip olabildiği için son yıllarda bilirkişilik oldukça araştırılan bir meslek haline geldi. "Avukat bilirkişi nasıl olunur?" gibi tüm sorularınızın cevaplarını bu yazıda bulabilirsiniz.

Bilirkişi Nasıl Olunur?

Bilirkişi nasıl olunur 2020 yılının en çok araştırılan sorularından biri. Bilirkişi, uzmanlık alanına bağlı kalarak mahkemelerde bilgilerini sunan ve hakim ya da savcının talebi üzerine çalışan kişilere denir. Bilirkişi olmak için gerekli olan şartları şöyle sıralayabiliriz;

Gerçek kişiler için:

  • Türk vatandaşı olmak
  • 25 yaşında ya da daha büyük olmak
  • Bilirkişilik yapılacak alanda en az 3 yıl uzman olarak çalışmış olmak
  • Hüküm giymemiş olmak
  • Mesleki yönden disiplin suçu almamış olmak
  • Bilirkişi eğitimini tamamlamış olmak
  • Terör örgütleriyle bağlantı taşımamak
  • Başka bir komisyon listesinde olmamak

Tüzel kişiler için:

  • Faaliyetin hala devam ediyor olması
  • İncelemeyi yapacak olan gerçek kişinin şartların tümünü taşıyor olması

Başvuru Nasıl Yapılır?

"Bilirkişilik nasıl olunur?" cevapları ise şöyle;

Bilirkişilik başvuruları her yıl Ekim ayında başlar. Başvuru yapacak olan kişilerin başvuru dilekçesini doldurması ve şartların tümüne uyuyor olması gerekir. Başvurular Adli Yargı Adalet Komisyonu'na şahsen elden teslim edilir. Başvuru esnasında başvuru dilekçesiyle birlikte evrakların eksiksiz olarak götürülmesi gerekir. Başvuru sürecinde gerekli olan evrakları şöyle sıralayabiliriz;

  • Nüfus cüzdanı örneği
  • Sabıka kaydı örneği
  • Uzmanlık alanına ve bu alanda en az 3 yıl çalışıldığına dair belge
  • 2 adet vesikalık fotoğraf

Adli Bilişim Bilirkişi Nasıl Olunur?

Bilişim bilirkişi nasıl olunur sorusu son yıllarda en çok merak edilen sorulardan biri. Adli bilişim bilirkişiliği yapanlar, bilimsel bilgi ihtiyacı duyulduğunda bilgisini beyan etmesine ihtiyaç duyulan kişilerdir. Bilirkişiler, görevlendirildiği davalarda tamamen tarafsız olmak zorundadır. Yıl içinde toplam 300 kere görev alma hakları vardır. Adli bilişim bilirkişiliği yapmak için bilirkişi olmak isteyen kişiler, her yıl Ekim ayında gerekli şartlar sağlandığı takdirde başvuru hakkı tanınır.

Mahkemede Bilirkişi Nasıl Olunur?

Mahkemede bilirkişilik yapmak isteyen kişiler her Ekim ayında Adli Yargı Adalet Komisyonu'na başvuru yapma hakkına sahiptir. Başvuru yapabilmek için gerekli şartların sağlanması gerekir. Şartlar yerine getirildiği takdirde başvuru dilekçesi ve gerekli evraklar ile başvuru yapılabilir.

Mimar Bilirkişi Nasıl Olunur?

Mimarlık mesleğini icra ederken bilirkişi olmak isteyen kişiler, bağlı olduğu Mimarlık Odası üzerinden bilirkişi başvurusunda bulunabilir. Başvuruda bulunacak kişi, eğer bilirkişi eğitimini almamış ise Mimarlık Odası özelinde açılacak olan eğitime katılacağına dair taahhütname verdiği takdirde başvuruda bulunabilir.

Bankacı Bilirkişi Nasıl Olunur?

Bankacı bilirkişi olmak isteyen kişilerin, bilirkişi başvurusunda bulunmak için gerekli şartları yerine getirdiğinden emin olması gerekir. Yıl içinde yalnızca Ekim ayında açılan başvurulara, başvuru dilekçesiyle ve evrakların eksiksiz olduğundan emin olarak başvuru yapılabilir.

Mühendis Bilirkişi Nasıl Olunur?

Mühendis ya da inşaat mühendisi bilirkişi nasıl olunur sorusuna cevap arayanların bilirkişi başvurusunda bulunabilmek için üniversitelerin inşaat mühendisliği bölümünden mezun olmuş olmaları ve bu alanda 5 yıl tecrübe kazanmış olmaları gerekir. Bu ve diğer gerekli şartlar sağlandığı takdirde kişi başvuru yapabilir.

Gayrimenkul Bilirkişi Nasıl Olunur?

Gayrimenkul bilirkişi olmak isteyen kişilerin, bilirkişi başvurusunda bulunmak için gerekli olan şartları taşıyor olması gerekir. Ayrıca diğer meslek gruplarından ayrı olarak Sermaye Piyasası Kurulu'ndan lisans alınmış olması gerekir.

Trafik Bilirkişi Nasıl Olunur?

Trafik bilirkişi olmak için adli trafik alanlarında hizmet veren kurumlarında en az 5 yıl çalışmış olmak ve bu süre içinde uzman olarak yetkilendirilmiş olmak gerekir. Bunun haricinde Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ya da Karayolları Genel Müdürlüğü'nün ilgili birimlerinde en az 5 yıl çalışmak olmak ve uzman olarak yetkilendirildiğine dair belge sahibi olmak gerekir. Bu ve diğer gerekli şartlar sağlandığı takdirde başvuru yapılabilir.

Psikolog Bilirkişi Nasıl Olunur?

Psikolog bilirkişi olmak isteyen kişiler, üniversitelerin psikoloji bölümünden mezun olmuş olmaları ve bu alanda en az 3 yıl tecrübe kazanmış olmaları gerekir. Bu ve diğer şartlar sağlandığı takdirde kişi başvuru yapabilir.

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