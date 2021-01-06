Bilirkişi nasıl olunur? Mahkemeden adli, bankacı, mimar, gayrimenkul bilirkişisi olma yolu

Bilirkişi, bilirkişi eğitimini tamamlamış ve uzmanlık alanında en az 3 yıl görev yapmış her kişinin yapabileceği bir meslektir. Bilirkişiler, uzman olduğu alanda görüşünü yazılı ya da sözlü olarak belirtmesi için mahkemede görevlendirilir. Kişi hem uzmanlık alanında çalışmaya devam ederken hem de o alanda bilirkişi olma hakkına sahip olabildiği için son yıllarda bilirkişilik oldukça araştırılan bir meslek haline geldi. "Avukat bilirkişi nasıl olunur?" gibi tüm sorularınızın cevaplarını bu yazıda bulabilirsiniz. Bilirkişi Nasıl Olunur? Bilirkişi nasıl olunur 2020 yılının en çok araştırılan sorularından biri. Bilirkişi, uzmanlık alanına bağlı kalarak mahkemelerde bilgilerini sunan ve hakim ya da savcının talebi üzerine çalışan kişilere denir. Bilirkişi olmak için gerekli olan şartları şöyle sıralayabiliriz; Gerçek kişiler için: Türk vatandaşı olmak

25 yaşında ya da daha büyük olmak

Bilirkişilik yapılacak alanda en az 3 yıl uzman olarak çalışmış olmak

Hüküm giymemiş olmak

Mesleki yönden disiplin suçu almamış olmak

Bilirkişi eğitimini tamamlamış olmak

Terör örgütleriyle bağlantı taşımamak

Başka bir komisyon listesinde olmamak Tüzel kişiler için: Faaliyetin hala devam ediyor olması

İncelemeyi yapacak olan gerçek kişinin şartların tümünü taşıyor olması Başvuru Nasıl Yapılır? "Bilirkişilik nasıl olunur?" cevapları ise şöyle; Bilirkişilik başvuruları her yıl Ekim ayında başlar. Başvuru yapacak olan kişilerin başvuru dilekçesini doldurması ve şartların tümüne uyuyor olması gerekir. Başvurular Adli Yargı Adalet Komisyonu'na şahsen elden teslim edilir. Başvuru esnasında başvuru dilekçesiyle birlikte evrakların eksiksiz olarak götürülmesi gerekir. Başvuru sürecinde gerekli olan evrakları şöyle sıralayabiliriz;

Nüfus cüzdanı örneği

Sabıka kaydı örneği

Uzmanlık alanına ve bu alanda en az 3 yıl çalışıldığına dair belge

2 adet vesikalık fotoğraf Adli Bilişim Bilirkişi Nasıl Olunur? Bilişim bilirkişi nasıl olunur sorusu son yıllarda en çok merak edilen sorulardan biri. Adli bilişim bilirkişiliği yapanlar, bilimsel bilgi ihtiyacı duyulduğunda bilgisini beyan etmesine ihtiyaç duyulan kişilerdir. Bilirkişiler, görevlendirildiği davalarda tamamen tarafsız olmak zorundadır. Yıl içinde toplam 300 kere görev alma hakları vardır. Adli bilişim bilirkişiliği yapmak için bilirkişi olmak isteyen kişiler, her yıl Ekim ayında gerekli şartlar sağlandığı takdirde başvuru hakkı tanınır. Mahkemede Bilirkişi Nasıl Olunur? Mahkemede bilirkişilik yapmak isteyen kişiler her Ekim ayında Adli Yargı Adalet Komisyonu'na başvuru yapma hakkına sahiptir. Başvuru yapabilmek için gerekli şartların sağlanması gerekir. Şartlar yerine getirildiği takdirde başvuru dilekçesi ve gerekli evraklar ile başvuru yapılabilir. Mimar Bilirkişi Nasıl Olunur? Mimarlık mesleğini icra ederken bilirkişi olmak isteyen kişiler, bağlı olduğu Mimarlık Odası üzerinden bilirkişi başvurusunda bulunabilir. Başvuruda bulunacak kişi, eğer bilirkişi eğitimini almamış ise Mimarlık Odası özelinde açılacak olan eğitime katılacağına dair taahhütname verdiği takdirde başvuruda bulunabilir.