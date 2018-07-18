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Bilirkişi raporu Aslı Enver’i haklı buldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.07.2018 09:45 | Son Güncelleme

Kış Güneşi adlı dizide başrol oynayan oyuncu Aslı Enver, dizinin yurtdışı gelirinden pay alamadığı iddiasıyla Endemol Medya şirketine açtığı 32 bin 533 TL alacak davasında bilirkişi Aslı Enver’i haklı buldu

Bilirkişi raporu Aslı Enver’i haklı buldu

Son olarak İstanbullu Gelin'de oynayan Aslı Enver, Kış Güneşi adlı dizide başrol oynadığı ve dizinin yurtdışı gelirlerinden pay alamadığı gerekçesiyle Endemol Medya şirketine açtığı 32 bin 533 TL alacak davasının görülmesine devam edildi. Enver’in haklı olup olmadığının tespiti için mahkeme dosyayı bilirkişiye gönderdi. Bilirkişi raporunda, davalı Endemol Medya şirketinin ticari defterleri üzerine yaptığı incelemede, Aslı Enver’e 32 bin 533 TL borçlu olduğu belirtildi.

Dava dilekçesinde Aslı Enver’in avukatı İsmail Filiz şöyle konuştu: “Davacı ve davalı arasındaki sözleşme gereğince müvekkilimin ‘Kış Güneşi’adlı dizide başrol oyuncuusu olduğunu müvekkilinin dizinin 18. Bölümünde rolünü icra ettiğini ve bölüm ücretlerini aldığını ancak davalı dizinin yurtdışına satışı ile elde ettği gelirin brüt yüzde dördünü müvekkilime ödemesi gerektiğini, davalı yan tarafından müvekkilimin bağlı olduğu ajansa mail gönderildiğini ve bahse konu mailde Kış Güneşi dizisinin yurtdışına satıldığı ve müvekkilime KDV dahil 32 bin 533 TL ödeneceği belirtilerek makbuz kesip ödeneceği bildirildi.

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DURUŞMA ERTELENDİ

"Endemol Medya defalarca ödeme yapacağını söylemesine rağmen ödeme yapmayınca İstanbul 4. İcra müdürlüğü kanalıyla 32 BİN 533TL icra takibi başlattık. İcra takibi durdurulunca da bu davayı açtık. Gelirin payımıza düşen miktarını istiyoruz davamızın kabulüne karar verilsin”

Davalı avukatı Gamze Sanduraç Baykal ise “Taraflar arasındaki eser sözleşmesinden kaynaklanan gecikme ayıp fesih ve benzeri hususulara yönelik uyuşmazlıklarda, çözüm yerinin genel mahkemeler olduğunu davacının FSEK’te yer alan ve fikri mülkiyet hakkı ile hak sahipliğinden kaynaklı herhangi bir iddiasının bulunmadığını, davanın sözleşmeden kaynaklı bir uyuşmazlıktan ibaret olduğunu beyan ederek davanın görevsizlik nedeniyle usulden reddine karar verilmesini talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Duruşma dosya eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

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Anahtar Kelimeler:
Aslı Enver kış güneşi

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