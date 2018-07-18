Bilirkişi raporu Aslı Enver’i haklı buldu

Son olarak İstanbullu Gelin'de oynayan Aslı Enver, Kış Güneşi adlı dizide başrol oynadığı ve dizinin yurtdışı gelirlerinden pay alamadığı gerekçesiyle Endemol Medya şirketine açtığı 32 bin 533 TL alacak davasının görülmesine devam edildi. Enver’in haklı olup olmadığının tespiti için mahkeme dosyayı bilirkişiye gönderdi. Bilirkişi raporunda, davalı Endemol Medya şirketinin ticari defterleri üzerine yaptığı incelemede, Aslı Enver’e 32 bin 533 TL borçlu olduğu belirtildi.

Dava dilekçesinde Aslı Enver’in avukatı İsmail Filiz şöyle konuştu: “Davacı ve davalı arasındaki sözleşme gereğince müvekkilimin ‘Kış Güneşi’adlı dizide başrol oyuncuusu olduğunu müvekkilinin dizinin 18. Bölümünde rolünü icra ettiğini ve bölüm ücretlerini aldığını ancak davalı dizinin yurtdışına satışı ile elde ettği gelirin brüt yüzde dördünü müvekkilime ödemesi gerektiğini, davalı yan tarafından müvekkilimin bağlı olduğu ajansa mail gönderildiğini ve bahse konu mailde Kış Güneşi dizisinin yurtdışına satıldığı ve müvekkilime KDV dahil 32 bin 533 TL ödeneceği belirtilerek makbuz kesip ödeneceği bildirildi.