HABER

Bilirkişi raporuna göre Küçük Hiranur hedef alınarak vurulmuş

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2019 13:02 | Son Güncelleme

Yüksel KOÇ / İstanbul DHA- PENDİK'te 7 yaşındaki Hiranur Demircan'ın oynadığı parkta silahla yaralanmasına ilişkin yapılan keşif sonucu hazırlanan rapor mahkemeye ulaştı.

Yüksel KOÇ / İstanbul DHA- PENDİK'te 7 yaşındaki Hiranur Demircan'ın oynadığı parkta silahla yaralanmasına ilişkin yapılan keşif sonucu hazırlanan rapor mahkemeye ulaştı. Raporda, kurşunun doğrudan Hiranur Demircan'a isabet ettiği belirtildi. Pendik'te 21 Ağustos 2018 tarihinde 7 yaşındaki Hiranur Demircan'ın parkta kurşunla yaralanmasına ilişkin olarak 25 Ocak 2019 tarihinde yapılan keşif sonucu hazırlanan rapor mahkeme dosyasına sunuldu. ATEŞ AÇILAN ODADA KEŞİF YAPILDI Olayın gerçekleştiği parkta ve Barış Balcı'nın ateş ettiği iddia edilen evde yapılan keşif sonucu hazırlanan bilirkişi raporunda, "Bahse konu oda içerisindeki pencere kanadı açılarak yapılan bir atışın mağdur Hiranur Demircan'ın bulunduğu konuma ve sırtında bulunan yara izi yüksekliğine isabet edebileceği" tespitine yer verildi. HİRANUR DOĞRUDAN KURŞUNUN HEDEFİ OLMUŞ Raporda, "Hiranur Demircan'ın vücudundan çıkarılan kadeh-paraşüt saçmanın tamamen parçalanmadığı ve taşıdığı formu büyük ölçüde kaybetmediği, kendi yapısından daha yumuşak bir yüzeye çarparak eğilme-bükülme şeklinde deforme olduğu, dolayısı ile mağdurun yaralanmasına yol açan saçmanın mağdurun vücuduna ara hedef olmadan (sekmeye uğramadan) isabet ederek yaralanmasına yol açtığı" savunuldu. Dosyadaki CD incelemesine göre ateş edildiği savunulan odanın penceresinin açıldığının görüldüğü kaydedilen raporda, "Hiranur Demircan'ın bulunduğu noktada sırtındaki yara izi oluşturabilecek kadeh-paraşüt saçmanın ancak Ekspres Sokak No:17 sayılı bina yönü ve birinci kat istikameti kuzey tarafından gelebileceği değerlendirilmiştir" görüşüne yer verildi. OLAYIN GEÇMİŞİ 21 Ağustos 2018 tarihinde oturdukları sitenin çocuk parkında arkadaşları ile oynayan Hiranur Demircan, gürültü yaptığı gerekçesi ile komşuları Barış Balcı'nın silahından çıkan kurşunla yaralanmıştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, olaydan sonra tutuklanan Barış Balcı hakkında, "Çocuğu öldürmeye teşebbüs" ve "korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme" suçlarından 13 yıl 6 aydan 23 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle iddianame düzenledi. İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek sanığı yargılamaya başladı. Mahkeme, Hiranur Demircan'ın vurulduğu park ve ateşin açıldığı iddia edilen evde bilirkişi incelemesi yapılmasına, inceleme tarihini de 25 Ocak 2019 olarak belirlemişti.

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Artvin Camili’den bulut denizinde eşsiz gün batımı manzarasıArtvin Camili’den bulut denizinde eşsiz gün batımı manzarası
Öğrencilerin akıllı projesi okullarına 23 bin lira tasarruf ettirdiÖğrencilerin akıllı projesi okullarına 23 bin lira tasarruf ettirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sigarada yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı

Sigarada yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı

Yıllar sonra gelen itiraf! 'İbrahim Tatlıses beni otel odasına çağırdı ve...'

Yıllar sonra gelen itiraf! 'İbrahim Tatlıses beni otel odasına çağırdı ve...'

06.00 itibarıyla yasaklandı!

06.00 itibarıyla yasaklandı!

Ankara merkezli 13 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Ankara merkezli 13 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Tam isabet! O anlar böyle görüntülendi

Tam isabet! O anlar böyle görüntülendi

Bakan Soylu: İnsansız hava araçlarına yeni bir alet yaptık

Bakan Soylu: İnsansız hava araçlarına yeni bir alet yaptık

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Ankara merkezli 13 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Ankara merkezli 13 ilde yasa dışı bahis operasyonu

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Dikkat! Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Dikkat! Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Köye giriş ve çıkışlar kapatıldı! Ölümün böylesi

Köye giriş ve çıkışlar kapatıldı! Ölümün böylesi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Bedelli askerlikte celp tarihleri değişti

Bakanlık açıkladı! Bedelli askerlikte celp tarihleri değişti

TEM'de zincirleme kaza! Ankara istikameti trafiğe kapatıldı

TEM'de zincirleme kaza! Ankara istikameti trafiğe kapatıldı

Yaşlı kadın feci şekilde can verdi

Feci şekilde can verdi

Kadıköy'deki çöp konteyneri vahşetinde yeni gelişme: Öldürülen kişinin başı bulundu

Paramparça edilmişti! Bu kez çöp konteynerinde başı bulundu

Son dakika! 57 bin kişinin pasaportundaki idari tahdit kaldırıldı

57 bin kişinin pasaportundaki idari tahdit kaldırıldı

Kültür Bakanı duyurdu! İlk bölümü ziyarete açılıyor

Kültür Bakanı duyurdu! İlk bölümü açılıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.