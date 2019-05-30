Bilirkişi ücretleri Resmi Gazete’de

Bilirkişilik asgari ücret tarifesi Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan Adalet Bakanlığı 2019 yılı bilirkişilik asgari ücret tarifesine göre, bilirkişilere icra ve iflas daireleri ile satış memurluklarında, sulh hukuk ve tüketici mahkemelerinde, icra hukuk ve icra mahkemelerinde görülen iş ve davalar, sulh ceza hakimliklerinde görülen işler ile Cumhuriyet Başsavcılıklarında yürütülen soruşturmalar için 220’şer lira ödenecek.

Bilirkişilere, Asliye hukuk, Asliye ceza, idare ve vergi mahkemelerindeki davalar ve işler için 365’er lira, aile, iş ve kadastro mahkemelerindeki iş ve davalar için de 290 lira ücret verilecek.

Bilirkişiler, ağır ceza mahkemelerinde görülen dava ve işler için 440 lira, bölge adliye ve bölge idare (istinaf) mahkemelerinde görülen dava ve işler için 465 lira, Yargıtay ile Danıştay’da ilk derece mahkemesi sıfatıyla görülen dava ve işler için ise 580 lira ödeme alacak.

Tarifeye göre, görevlendirmeyi yapan merci, hayatın olağan akışına ve anayasal hak arama özgürlüğüne uygun olarak, bilirkişinin vasfı veya ilgili uzmanlık alanında bilirkişi teminde yaşanan güçlüğe, uyuşmazlığın niteliğine, dosya ve eklerinin kapsamına, bilirkişinin görevlendirme yapılan yere gitmesi için gereken süreye, inceleme için geçirilen süreye ve keşif için geçirilen süreye göre resen ve ya talep üzerine ödenecek ücreti artırabilecek. Ayrıca, işin mahiyetinin gerektirmesi halinde görevlendirmeyi yapan merciler, tarifede yazılı bilirkişi ücretlerini indirebilecek.

Ek rapor için; görevlendirme kararında belirlenen sorular dışında ayrıca bilgi talep edilmesi halinde talebin içeriğine göre bilirkişiye, merci tarafından takdir edilecek miktarda ek ücret ödenebilecekken, bilirkişi raporundaki eksiklik veya belirsizliğin giderilmesi ya da açıklığa kavuşturulmasını sağlamak için ek rapor istenmesi halinde de ayrıca bir ücret ödenmeyecek.

Buna göre, görevlendirme kararında bilirkişiden cevaplaması istenilen soruların bir veya birkaçının bilirkişi tarafından cevaplanmaması nedeniyle ek rapor istenmesi halinde de ayrıca bir ücret ödenmeyecek.

Bilirkişinin ulaşım ve konaklama giderleri ile raporun hazırlanması için yapılması gereken harcamalar dikkate alınarak bilirkişinin talebi ve görevlendirmeyi yapan mercinin uygun görmesi halinde, ileride belirtilen tarifeye göre ödenecek tutardan mahsup edilmek kaydıyla avans ödemesi yapılabilecek.

Tarifede, yapılan görevlendirmeye aykırı olarak rapor düzenlenmesi halinde, görevlendirme yapan merci tarafından ücret veya gider adı altında ödeme yapılmamasına veya aykırılığın niteliğine göre takdir edilen ücret ve giderlerde indirim yapılmasına karar verilebileceği de yer aldı. Bilirkişinin, görevlendirmenin mahiyetine uygun inceleme, ulaşım, konaklama, yemek ve diğer mutat giderleri belgesi karşılığında ayrıca ödenecek ve ödemeler, rayiç bedeller dikkate alınarak yapılarken ayrıca ibraz edilen belgeler dosyasında saklanacak.

Vergi kesintisi yapılan ücretler daha sonra bilirkişilere ödenecek.

