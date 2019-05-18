Bilirkişiler denetim altında

KEMAL KARADAĞ - Bilirkişilik Bölge Kurullarının 2017'nin ocak ayından bugüne kadar yaptığı inceleme ve denetimler sonrasında, terör örgütleriyle irtibat, iltisak nedeniyle bin 319, bilirkişilik temel ve etik ilkelerine aykırı davranış gerekçesiyle de bin 292 bilirkişi, sicil ve listeden kalıcı olarak çıkarıldı.

AA muhabirinin Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Daire Başkanlığı yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Bilirkişilik Kanunu'nun 2016'nın Kasım ayında TBMM'de yasalaşarak yürürlüğe girmesinin ardından, bilirkişilikte yeni dönem başladı.

Bilirkişiliğin kurumsal yapıya kavuşmasına, yargılamada etkin, verimli bir kurum haline gelmesine yönelik düzenlemeleri içeren düzenlemeyle, Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda Türkiye genelinde 11 Bilirkişilik Bölge Kurulu faaliyete geçirildi.

Bölge Kurulları, kanun hükmü kapsamında 2017'nin Ocak ayından bu yana adli ve idari yargıda çözümü uzmanlık, özel veya teknik bilgi gerektiren hallerde görüşüne başvurulan bilirkişilerle ilgili şikayet üzerine veya resen denetim ve inceleme yaptı.