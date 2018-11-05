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Bilirkişilik başvuruları ilk kez e-Devlet üzerinden yapılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2018 11:08 | Son Güncelleme

Bilirkişilik başvuru süreci bugün başlıyor. İlk kez e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek başvurular elektronik veya mobil imza ile yapılacak.

Bilirkişilik başvuruları ilk kez e-Devlet üzerinden yapılacak

Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Daire Başkanlığı, bilirkişi kabulüne ilişkin duyuru yayımladı. Buna göre bilirkişi olmak isteyenler başvurularını e-Devlet üzerinden yapacak. Başvuru formları elektronik imza veya mobil imza ile imzalanacak. 5 Kasım'dan itibaren başlayan başvuru süreci 30 Kasım’a kadar devam edecek. 22 Ocak 2019’da başvuruları kabul edilenler açıklanacak.

BAŞVURULAR UYAP PORTALINDAN

Çözülmesi uzmanlık, özel veya teknik bilgi gerektiren durumlarda görüşlerine başvurulacak bilirkişi adayları, e-Devlet ’te Adalet Bakanlığı’nın sunduğu hizmetler bölümünden elektronik imza veya mobil imza ile giriş yapacakları UYAP Bilirkişi Portal Girişi'nden işlemlerini gerçekleştirecek.

YAZILI BAŞVURU KABUL EDİLMEYECEK

Sigorta, tıp, turizm, enerji ve mimarlık gibi 65 uzmanlık alanında bilirkişi alınacak. Adaylar, uzmanlık alanlarına göre aranacak nitelikler çerçevesinde değerlendirilecek. Yazılı posta yoluyla veya vekaleten başvuru yapılamayacak. Bu şekilde yapılan başvurular reddedilecek. Başvurusu kabul edilenler 24 saat eğitim alacak.

ISLAK İMZA VE KAĞIT DA YOK

Kamu hizmetlerinin elektronik ortama e-Devlet Kapısı Projesi ile taşınmasına dikkat çeken E-GÜVEN Genel Müdürü Can Orhun, konuyla ilgili şunları söyledi: “ E-devlet uygulamaları, bürokratik süreçleri hızlandırırken vatandaşlara daha hızlı hizmet alma imkanı tanıyor. Devlete de kaynakları etkin kullanma olanağı sunuyor. E-imza ve mobil imza ile bireylerin kimlikleri güvenli bir şekilde doğrulanabiliyor.”

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