"Bilişim Derneği 50 bin kelimeyi Türkçeleştirdi"

Türkiye Bilişim Derneği Genel Başkanı Rahmi Aktepe, "Bilişim Derneğinin yaptığı çalışmalar sonucu türettiğimiz kelime sayısı 50 bin. Sadece siber güvenlik konusunda türettiğimiz kelime 6 bin 700." dedi.

Aktepe, Kastamonu Üniversitesi Bilgehan Bilgili Konferans Salonu'nda düzenlenen Bilişim Günleri etkinliğinin açılışında, gençlerin ülkeyi daha iyi noktalara getireceğine inandığını söyledi.

Derneğin dil konusunda önemli çalışmaları olduğunu vurgulayan Aktepe, şöyle konuştu:

"Bilgisayar kelimesi olmadan bilgisayara 'computer', 'elektronik beyin' diyorduk. Daha kötüsü 'IBM' diyorduk. Biliyorsunuz IBM bir marka. Bilişim Derneğinin yaptığı çalışmalar sonucu türettiğimiz kelime sayısı 50 bin. Sadece siber güvenlik konusunda türettiğimiz kelime 6 bin 700. Özenli bir Türkçe grubumuz var. Bu grupla beraber çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Önümüzdeki günlerde başka alanlarla ilgili konularda da bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Bilişim Derneğinin ülkeyi kalkındırmak için mücadele verdiğinin altını çizen Aktepe, "Türkiye Bilişim Derneğinin kurulduğu 1971 yılında bilgisayar sayısı 76, bilişimci sayısı ise bir elin parmakları kadar azdı. O dönemde söylenen bir söz var. Bugün sıradan bir söz gibi görünüyor. O da şuydu, 'Bilişim teknik bilimini kalkınmada araç olarak kullanmak.' Derneğimizin kurucuları o gün bu felsefe ile yola çıkmışlar. Bizler de onlardan aldığımız bu emaneti aynı felsefeyle sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.