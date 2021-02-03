Bilişim suçu nedir? Nasıl tespit edilir? Engellemek için bunlara dikkat

Bilişim suçları aslında iki ana kategoride sınıflandırılabilir. Bilişim suçları, siber ortamda gerçekleştirilip o ortamla ilgiliyse, bunları bilişimin ana suçları olarak değerlendirmek daha doğru olur. Bir de adli suçların internet üzerinden gerçekleşmesi durumu vardır. Bunları ikiye ayırmak gerekir. Bu iki farklılık bilişim suçlarını birbirinden ayırt eder. İlk aşamadaki suçlar, internet üzerinden bir sisteme saldırmak, bir kişinin şifresini çalmak, internet üzerinden birinin adına dolandırıcılık yapmak, oltalama faaliyetleri, spam bilişim suçlarındandır. Fakat bunun dışında adli suçlar vardır. Birisini tehdit etmek, dolandırıcılık fiziksel ortamdan çıkıp internet ortamında yapılıyorsa bunları da bilişim suçlarına katmak mümkündür. BİLİŞİM SUÇLARI NELERDİR? "Bilişim suçları, aslında bilişim mecrası üzerinden işlenen suçlardır, ancak bu suçlardan bazılarını ayırt etmek gerekir. Halk arasında 'İnternet Yasası' olarak bilinen 5651 nolu yasada belirlenen 9 tane katalog suçu vardır. Bu suçlar: Atatürk aleyhine işlenen suçlar

Kumar oynamak için yer ve imkan sağlanması

Fuhuş

Müstehcenlik

Sağlık için tehlikeli madde temini

Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanılması ve kolaylaştırılması

Çocukların cinsel istismarı

İntihara yönlendirme gibi devletin direkt müdahale ettiği suçlardır.

Bilişim ortamı ve mecrası kullanılarak adi suçlar, dolandırıcılık gibi konular normal mahkemelerin ilgileneceği konulardır. BİLİŞİM SUÇU İŞLEYENLER NASIL TESPİT EDİLİR? Bilişim suçu işleyenlerin tespiti için farklı yöntemler kullanılmaktadır. Bunların arasında polise bağlı Siber Suçlar Daire Başkanlığı özel olarak bu konuyla ilgili çalışmaktadır. Önemli olan bilişim suçlarının hangi suçlar olduğu ve nasıl tespit edileceğidir. Twitter, Facebook gibi ortamlarda önce suçun tespiti, sonra suçu işleyen kişinin tespit edilmesiyle hem hukuki yöntemler hem de oltalama yöntemleriyle suçlunun bulunması gibi çalışmalar yürütülmektedir. Bunun dışında mahkemeler sorumluysa, bilirkişiler de bu konuyla ilgili çözümler oluşturacaktır. Delilin bulunması, deliller aracılığıyla suçun ve suçlunun tespiti yöntemleri kullanılmaktadır. İnternet ortamında farklı alanlardan şifreler alınmış veya e-mail atılmış ve mailde nefret söylemi varsa, kişiye ulaşmak için IP üzerinden araştırma yapılabilir. BİLGİSAYAR YOLUYLA DOLANDIRICILIK NASIL TESPİT EDİLİR? Dolandırıcılığın birden fazla yöntemi vardır, bu dolandırıcılık yöntemlerini irdelemek gerekir. Birisi şifrelere ulaşıp o şifreler üzerinden bazı işlemlerin yapılmasıdır. Bir diğer yöntem, kredi kartının ele geçirilip bu kredi kartının kullanılması gibi yöntemlerdir. Bu yöntemlerin bazıları, bankalar veya operatörlerin çözüm yöntemleriyle bulunabilmektedir. Deliller aracılığıyla önce suçlu kişinin IP adresine ulaşılır. Sonra da o adresin kime ait olduğunun tespit edilmesi için, servis sağlayıcıları üzerinden gidilen bir yöntem vardır.