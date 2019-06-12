TBMM (AA) - Bilişim Teknolojileri Bağımlılığı Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, internet ortamında karşılaşılan zararlı içerik ve sorunların, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) sadece internet üzerinden ihbar edilebildiğini belirterek, "BTK'nin, kolay hafızalarda kalabilecek, anne babaların gerektiğinde başvurabileceği bir Bilgi İhbar Merkezi telefon hattı olmasında büyük fayda var." dedi.

Bilişim teknolojileri bağımlılığının etkilerinin incelenerek olası zararlarının önlenmesi, bu teknolojilerin kontrollü kullanımının sağlanması için yapılması gerekenlerin saptanması amacıyla kurulan komisyon, Nabi Avcı başkanlığında toplandı.

Komisyona bilgi veren Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürü Mehmet Ata Öztürk, bağımlılıkla mücadelenin önemli aşamalarından birinin önleyici ve koruyu tedbirlerin hayata geçirilmesi olduğuna işaret etti.

Bakanlığının buna yönelik birçok kurumla iş birliğine gittiğini anlatan Öztürk, Bakanlığa bağlı 297 gençlik merkezinde yaklaşık 2 milyon genç üyeye sportif, kültürel ve sanatsal etkinliklerle hizmet verdiklerini; gençlere teknoloji bağımlılığı yerine alternatif bir yaşam sunduklarını kaydetti.