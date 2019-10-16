Bilişim Teknolojileri Bağımlılığı Araştırma Komisyonu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından iletişim uzmanı Serkan Ökten, "Güvenlik açıkları bulunan mevcut yeni medya ve sosyal medya dünyasına karşın alternatif yerli ve milli sosyal medya ve paylaşım platformlarının oluşturulması gerekir." dedi. Bilişim Teknolojileri Bağımlılığının Etkilerinin İncelenerek Olası Zararlarının Bertaraf Edilmesi ve Bu Teknolojilerin Kontrollü Kullanımının Sağlanması İçin Yapılması Gerekenlerin Saptanması Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı başkanlığında toplandı. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Psikoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hakan Türkçapar, teknoloji bağımlılığına ilişkin komisyona bilgi verdi. Ruhsal bozukluk olarak tanımlanan bağımlılıkların madde bağımlılığı ve davranışsal bağımlılık olarak belirlendiğini söyledi. Bağımlılığı, "İhtiyaç olmayan bir şeyin, ihtiyaç haline gelmesidir." şeklinde tanımlayan Türkçapar, bağımlılığın, beyin hastalığı olduğunu gösteren bir şey olmadığını ifade etti. Çevresel etkenlerin, aile koşullarının bağımlılıkta önemli olduğuna işaret eden Türkçapar, insanların, kendisini iyi hissetmek, yenilik, eğlenmek, sıkıntısını gidermek için bağımlı hale geldiğine dikkati çekti.

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu da araştırma komisyonunun kurulmasından bu yana bilgisine başvurulan uzmanların, akademisyenlerin "teknoloji bağımlılığı" ifadesini kullanırken daha çok bu konuda "Bağımlılık diyelim mi demeyelim mi?" noktasında olduklarına dikkati çekti. Kavuncu, "bağımlılık" denildiğinde hemen tedbirlere başlanabileceğini söyledi. Komisyon Başkanı Avcı, "bağımlılıkla ilgili bir dersin okullarda verilip verilemeyeceği" şeklinde soruların bulunduğunu anımsatarak, Milli Eğitim Bakanlığının karşılaştığı en sık sorulardan birisinin de bu yönde gelen taleplere verilecek cevap olduğunu söyledi. İlköğretim ve ortaöğretimde haftada 40 saatin verilebildiğini, bu saatlerin de dolaylı olduğunu dile getiren Avcı, bakanlığın bu tür taleplerde seçmeli dersleri önerdiğini kaydetti. Ders önerilerinin büyük bir kısmının, bütün bir yıla yayılabilecek konular olmadığını söyleyen Avcı, bağımlılıkla mücadele konusunda konferanslar, yarışmalar, söyleşiler planlayarak da eğitim verilebileceğini belirtti.