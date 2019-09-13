Bilişim Vadisi, Teknofest’te yer otonom araçlarıyla yer alacak

Bilişim Vadisi ve Doğu Marmara Bölgesi stratejik planlaması için hazırlanan raporun lansmanının yapıldığı programda Bilişim Vadisinin, 22 otonom araç ile Teknofest’te yer alacağı açıklandı.

Bilişim Vadisi ve Doğu Marmara Bölgesi’nin kısa, orta ve uzun vadeli stratejik planlaması için Doğu Marmara Kalkınma Ajansı ortaklığı ile gerçekleştirilen çalıştay tamamlandı. Çalıştayın ardından Bilişim Vadisi ve Doğu Marmara Bölgesi’nin kısa, orta ve uzun vadeli stratejik planlaması için hazırlanan rapor düzenlenen tanıtım programıyla basına tanıtıldı. Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan Bilişim Vadisi’nde düzenlenen tanıtım toplantısına Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Bilişim Vadisi Genel Müdürü A.Serdar Ibrahimoğlu, Yıldız Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Halit Keskin, GTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Arif Çağdaş Aydınoğlu, MARKA temsilcisi Cem Bayrak katıldı.

“Hedef belirleyip, hedefleri tutturmak önemli”

Toplantıda söz alan Yıldız Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Halit Keskin, “Biz Bilişim Vadisi’nde ve diğer kurumların amacına vakıf çalışmasını istiyoruz. Burada hedefleri belirleyerek, hedefleri tutturmak önemli. Uluslararası en iyi örnekleri inceleyerek sonuçlara nasıl gidebiliriz bağlamında da bir sonuç çıkarttık. Hem Bilişim Vadisi’nin vizyon ve misyonun oluşması, öncülük yapması, insan kaynakları bağlamında önümüzü açması bağlamında sizlerin katkısını önemsiyoruz” dedi.