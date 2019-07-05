"Bilişim Vadisi'ne 142 başvuru var"

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Bilişim Vadisi için 142 başvuru olduğunu belirterek, "Orada 65 firma faaliyette bulunuyor. Gerçekleştirilen proje sayısı 135 ve şu anda da 450 personel Bilişim Vadisi'nde faaliyetlerine devam ediyor." dedi.

Aksoy, İzmit'teki bir otelde düzenlenen "2. Yıl Değerlendirme Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, kentte sağlık alanında haziran ayı itibarıyla toplam personel sayısının 20 bin 402 olduğunu, nitelikli yatak sayısının 2 bin 611 iken 3 bin 123'e çıktığını söyledi.

112 Acil istasyonlarının sayısının 45'e yükseldiğini aktaran Aksoy, geçen yıl ulaşılan vaka sayısının yaklaşık 125 bin olarak gerçekleştiğini kaydetti.

Aksoy, nitelikli yatak sayılarının artmaya devam ettiğini dile getirerek, şehir hastanesi yapımının sürdüğünü, hastanenin 2020 yılında açılmasının öngörüldüğünü bildirdi.

Gençlik ve spor faaliyetleri alanında kentin önemli bir yeri bulunduğunu anlatan Aksoy, "Öğrencilerimizin yüzde 38'i okul spor faaliyetlerine katılım gösteriyor, bu da Kocaeli olarak ilk 5'te yer almamızı sağladı. Özellikle engelli sporcuların evlerinden alınıp spor yaptırılmasına yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Yetenek taraması yapıyoruz. Özellikle 3. sınıfta okuyan geçen yıl 22 bin 534 öğrenci taraması yapıldı. 3 bin 15 öne çıkan ve spor alanında belirli çalışmaları yapabileceği düşünülen çocuklar belirlendi." diye konuştu.