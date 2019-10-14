Bilişimde 2023 vizyonu için beyin fırtınası

Bu yıl etkinliğin "Dijital Dönüşümün Farkında mıyız?" ana temasıyla düzenleneceğini ifade eden Aktepe, "Aslında bu soru ve farkındalığı çok önemli. Dijital bir Türkiye olabilmemiz için, dijital dönüşümün içinde evrilmemiz ve bilinçli şekilde dönüşmemiz gerekli. Bu toplantılar sayesinde, önemli bir yol katedeceğimize yürekten inanıyorum. Katılımcılarla bu yıl da ortak akıl oluşturacağımız, yeni fikirler üreteceğimiz için heyecanlıyız." dedi.

TBD Genel Başkanı Rahmi Aktepe, AA muhabirine, etkinlikte 400'ü aşkın üst düzey yöneticinin Türkiye'nin 2023 bilişim vizyonunu ve geleceğini belirlemek için bir araya geleceğini söyledi.

Etkinlik, Antalya Ela Quality Otel'de kamu, üniversite ve özel sektör bilişim yöneticilerini, kamuda politika belirleyicileri ve karar alıcıları tek çatı altında toplayacak.

AYŞE BÖCÜOĞLU BODUR - Türkiye Bilişim Derneği (TBD) tarafından ülkenin bilişim ve dijital dönüşümünde 2023 vizyonunu masaya yatırmak amacıyla 17-20 Ekim'de "Kamu Bilişim Merkezleri Yöneticileri Birliği (Kamu-BİB'22) ve Bilgi İşlem Merkezi Yöneticileri Semineri (BİMY'26) Bütünleşik Etkinliği" yapılacak.

- Yerli ve milli 5G de etkinlikte işlenecek

Aktepe, Kamu-BİB etkinliğinin 22'ncisi ve BİMY etkinliğinin 26'ncısının düzenleneceği "Kamu-BİB'22-BİMY'26 Bütünleşik Etkinliği"nde gerek kamu gerekse özel sektör gözüyle konuların, insan, teknoloji, süreç ve güvenlik boyutuyla tartışılacağını dile getirdi. Etkinlikte "Bulut bilişim ve çağın altını verinin sınır ötesine taşan akışı", "Bilgi platformları", "Milyar dolarlık şirketler çıkarmak", "Dijitalleşen devlette iş süreçleri ve kamu bilişim merkezleri" konularının değerlendirileceğini vurgulayan Aktepe, ayrıca "Yerli ve milli 5G ve dijital dönüşüm teknoloji çözümleri"nin de masaya yatırılacağını bildirdi.

Kamu-BİB'22 etkinliği kapsamında, "Vizyon 2023 Kamu ve Sektör Buluşması" özel oturumunun da gerçekleştirileceğini belirten Aktepe, şunları kaydetti:

"Yeni teknolojilerin, mevcut sisteme uyarlanması konusundaki mücadele alanları ve çözüm önerileri üzerine yapılacak toplantıya, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç ile Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır'ın yanı sıra ulusal düzeyde önemli isimlerin katılımını bekliyoruz."

