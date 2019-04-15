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Bilişsel bilim ve yapay zeka Yeditepe Üniversitesi’nde konuşulacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 12:09 | Son Güncelleme

Yeditepe Üniversitesi, 27-28 Nisan tarihlerinde beyin, bilişsel bilim ve yapay zekanın konuşulacağı büyük bir platform olacak. - Sempozyumlar, bu alanlarda araştırma yapan yerli ve yabancı çok sayıda uzmanı ağırlayacak

İSTANBUL (AA) - Yeditepe Üniversitesi Uluslararası Beyin ve Bilişsel Bilim Sempozyumu (ISBCS) ve bunun uydu etkinliği Disiplinlerarası Yapay Zeka Çalışmaları Sempozyumu 27-28 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Üniversitenin açıklamasına göre, Yeditepe Üniversitesi, 27-28 Nisan tarihlerinde beyin, bilişsel bilim ve yapay zekanın konuşulacağı büyük bir platform olacak. Farklı disiplinlerden çok sayıda bilim adamının ve araştırmacının konuşmacı olarak yer alacağı sempozyuma yaklaşık bin kişi katılacak. Bu alanda yaşanan son gelişmelerin ve etik sorunların tartışılacağı sempozyumda, interaktif yapay zeka uygulamaları konuklara farklı deneyimler yaşatacak.

Bu yıl ilk kez düzenlenen Disiplinlerarası Yapay Zeka Çalışmaları Sempozyumu (SIAIS), etkinliğin ilk günü olan 27 Nisan’da, üniversitenin 26 Ağustos Yerleşimi’nde gerçekleştirilecek. Yapay zeka tekniklerini kendi araştırma alanlarında kullanan farklı disiplinlerden araştırmacıları bir araya getiren sempozyum, yapay zekanın sosyal yaşam üzerindeki olası etkileri ve ortaya çıkabilecek etik kaygıları ele alacak.

Sempozyumda, Friedrich-Schiller Üniversitesi öğretim üyesi Thomas Bocklitz “Makine Öğrenmesine Giriş”, Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kurucu Dekanı Emeritüs Profesör Kemal İnan “Yapay Zeka ve Bilginin Büyümesi”, Freiburg Bernstein Merkezi Kurucusu Dr. Tonio Ball “Beyin Sinyalleri için Derin Öğrenme”, ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Göktürk Üçoluk “Akıllı Hasta İzleme Sistemi” ile sanatçı ve araştırmacı Memo Akten “Temel Frekanslar. Makineler daha zeki, daha özerk oldukça ve her yerde yayıldıkça, bu durum insanın yaratıcılığını veya sanatçının rolünü nasıl etkiler?” konulu sunumlar yapacak.

- ISBCS’nin bu yılki ev sahibi Yeditepe

Türkiye’de bilişsel bilim programları sunan üç üniversite Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Boğaziçi Üniversitesi ve Yeditepe Üniversitesi’nce altı yıldır düzenlenen ISBCS’ye bu yıl Yeditepe Üniversitesi ev sahipliği yapacak.

Öğrencilerin bilişsel bilim alanındaki son araştırmalar hakkında bilgi sahibi olabileceği, araştırmacıların bir araya gelerek işbirlikleri başlatabileceği ve katılımcıların çalışmaları hakkında değerli geri bildirimler alabileceği bir platform oluşturmayı amaçlayan sempozyum, 28 Nisan’da gerçekleştirilecek.

Yapay zeka, dilbilim, bilgisayar bilimi, antropoloji, psikoloji, sinirbilim, felsefe ve eğitim gibi disiplinlerin ortak çalışmasından oluşan bilişsel bilim çalışmalarını içeren sempozyum, çok sayıda yerli ve yabancı konuğu ağırlayacak.

Sempozyumda, Viyana Üniversitesi Bilişsel Biyoloji Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Tecumseh Fitch “Dilin Sinirsel Evrimi”, Maryland Üniversitesi öğretim üyesi Colin Phillips “Konuşma ve Anlama Arasındaki İlişki”, Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Nazım Keven “Olaylar, Hikâyeler ve Bellek”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Itır Kaşıkçı “Rakamlarla Beyin. İçeriden Bakış”, İndiana Üniversitesi Psikoloji ve Beyin Bilimleri Bölümü öğretim üyesi Ydr. Doç. Dr. Ehren Newman “Sinirsel Bilgi İşlemenin Beyinde ve Laboratuvarda Takibi” konulu konuşma yapacak.

Kayıtların devam ettiği sempozyumlar için " http.//siais.yeditepe.edu.tr/ ve http.//isbcs2019.yeditepe.edu.tr/ " adreslerinden ayrıntılı bilgi alınabiliyor.

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