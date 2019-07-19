Bilkent Üniversitesinin kütüphanesi dünya lideri oldu

Bu kritere göre, ikinci sırada Japonya Hong Kong Polytech Üniversitesi bulunurken, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) üniversiteleri arasında ise ilk sırada Caltech, ikinci sırada ise MIT yer aldı.

İlk kez 2011'de yayımlanmaya başlayan dünya üniversiteleri sıralaması, Hollanda'nın Leiden Üniversitesine bağlı Bilim ve Teknoloji Çalışmaları Merkezi (CWTS) tarafından hazırlanıyor.

SELMA KASAP - Bilkent Üniversitesi, dünyada önde gelen 1000 üniversitenin bilimsel araştırma performanslarını değerlendiren Leiden Üniversitesine bağlı Bilim ve Teknoloji Çalışmaları Merkezi (CWTS) tarafından yapılan sıralamanın "halka açık makale oranı" kategorisinde birinciliği elde etti.

- Sistem, üniversiteyi dünya liderliğine taşıdı

Bilkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Atalar, AA muhabirine konuya ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Bilimsel makalelerin yer aldığı prestijli dergiler, açık erişimi bulunmayan ve erişim için ücret ödenmesi gereken mecralar. Oysa biz bünyemizdeki bilimsel çalışmaların daha geniş kitlelere ulaşması için öncü bir yol izliyoruz. Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi'nde dergilerin uyguladığı ücretli erişim dönemlerini (ambargo dönemleri) titizlikle takip ediyor ve kısıtlamalar kalkar kalkmaz öğretim üyelerimizin yayımlamış olduğu makaleleri ücretsiz erişime açıyoruz. Bilkent Üniversitesini 5 kıtadan 963 yükseköğretim kurumu arasında liderliğe taşıyan bu sistem, güncel bilgi ve araştırmaların akademik ve küresel dünyadaki etkisinin arttırılmasını hedefliyor."

Sıralamaya ilişkin detaylara, https://www.leidenranking.com/ranking/2019/list bağlantısı üzerinden performans göstergesi olarak "Open Access" ve sıralama kriteri olarak da "PP(OA)" seçilerek ulaşılabiliyor.

