HABER

Bilkent Üniversitesinin kütüphanesi dünya lideri oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2019 15:59 | Son Güncelleme

Bilkent Üniversitesi, dünyada önde gelen 1000 üniversitenin bilimsel araştırma performanslarını değerlendiren Leiden Üniversitesine bağlı Bilim ve Teknoloji Çalışmaları Merkezince yapılan sıralamanın "halka açık makale oranı" kategorisinde dünya birincisi oldu - Bilkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Atalar: "Bilimsel makalelerin yer aldığı prestijli dergiler, açık erişimi bulunmayan ve erişim için ücret ödenmesi gereken mecralar. Oysa biz bünyemizdeki bilimsel çalışmaların daha geniş kitlelere ulaşması için öncü bir yol izliyoruz" - "Bilkent Üniversitesini 5 kıtadan 963 yükseköğretim kurumu arasında liderliğe taşıyan bu sistem, güncel bilgi ve araştırmaların akademik ve küresel dünyadaki etkisinin artırılmasını hedefliyor"

SELMA KASAP - Bilkent Üniversitesi, dünyada önde gelen 1000 üniversitenin bilimsel araştırma performanslarını değerlendiren Leiden Üniversitesine bağlı Bilim ve Teknoloji Çalışmaları Merkezi (CWTS) tarafından yapılan sıralamanın "halka açık makale oranı" kategorisinde birinciliği elde etti.

İlk kez 2011'de yayımlanmaya başlayan dünya üniversiteleri sıralaması, Hollanda'nın Leiden Üniversitesine bağlı Bilim ve Teknoloji Çalışmaları Merkezi (CWTS) tarafından hazırlanıyor.

Bilkent Üniversitesinin zirveye oturduğu "Leiden" sıralamasının "açık erişime sunulan yayın oranı" kriteri, açık erişime sunulan yayın, öğretim üyeleri tarafından yayımlanan makalelere, üniversitelerin kurumsal arşivi üzerinden ücretsiz erişebilme anlamına geliyor.

Üniversitelerin 2014-2017 yılları arasındaki bilimsel yayınlarını değerlendiren bu sıralama, Bilkent Üniversitesinin akademik kadrosuna ait makalelerin yüzde 96,1'inin açık erişime sunulduğunu ortaya çıkardı.

Bu kritere göre, ikinci sırada Japonya Hong Kong Polytech Üniversitesi bulunurken, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) üniversiteleri arasında ise ilk sırada Caltech, ikinci sırada ise MIT yer aldı.

- Sistem, üniversiteyi dünya liderliğine taşıdı

Bilkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Atalar, AA muhabirine konuya ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Bilimsel makalelerin yer aldığı prestijli dergiler, açık erişimi bulunmayan ve erişim için ücret ödenmesi gereken mecralar. Oysa biz bünyemizdeki bilimsel çalışmaların daha geniş kitlelere ulaşması için öncü bir yol izliyoruz. Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi'nde dergilerin uyguladığı ücretli erişim dönemlerini (ambargo dönemleri) titizlikle takip ediyor ve kısıtlamalar kalkar kalkmaz öğretim üyelerimizin yayımlamış olduğu makaleleri ücretsiz erişime açıyoruz. Bilkent Üniversitesini 5 kıtadan 963 yükseköğretim kurumu arasında liderliğe taşıyan bu sistem, güncel bilgi ve araştırmaların akademik ve küresel dünyadaki etkisinin arttırılmasını hedefliyor."

Sıralamaya ilişkin detaylara, https://www.leidenranking.com/ranking/2019/list bağlantısı üzerinden performans göstergesi olarak "Open Access" ve sıralama kriteri olarak da "PP(OA)" seçilerek ulaşılabiliyor.

Kendinize en uygun üniversite tercihi nasıl yapılır?Kendinize en uygun üniversite tercihi nasıl yapılır?
Konya’ya şehit ateşi düştüKonya’ya şehit ateşi düştü
Hakurk'tan acı haber: 1 askerimiz şehit olduHakurk'tan acı haber: 1 askerimiz şehit oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Abdullah Atalar Bilkent Üniversitesi Leiden

En Çok Okunan Haberler

Mayoyla yakalanmıştı! 'Beni bitirdiler'

Mayoyla yakalanmıştı! 'Beni bitirdiler'

Son dakika! FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon

Son dakika! FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon

Reuters: Türkiye'ye yaptırım tasarısı sunuldu

Reuters: Türkiye'ye yaptırım tasarısı sunuldu

Birkaç ay önce keşfettiler! Doğu'da bir benzeri daha yok

Birkaç ay önce keşfettiler! Doğu'da bir benzeri daha yok

Galatasaray'dan bir transfer daha

Galatasaray'dan bir transfer daha

Ekrem İmamoğlu açıkladı: Yüzde 90'a yakını istifa etti

Ekrem İmamoğlu açıkladı: Yüzde 90'a yakını istifa etti

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Kuvvetli olacak

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Kuvvetli olacak

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Lekelerden örnek alındı! Kan, tükürük ve sperm...

Lekelerden örnek alındı! Kan, tükürük ve sperm...

Sinop'taki iskelet şaşkına çevirdi: Böylesine ilk kez rastladık

Sinop'taki iskelet şaşkına çevirdi: Böylesine ilk kez rastladık

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Bitlis'te PKK'dan hain saldırı! 1 şehit, 2 yaralı

Peş peşe kahreden haberler! Şehit ve yaralılar var

Hakurk'tan acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Hakurk'tan acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Bakan Turhan müjdeyi verdi! FSM Köprüsü bayramdan önce açılacak

Bakan Turhan müjdeyi verdi! FSM Köprüsü bayramdan önce açılacak

Pazarcı tezgahı önünde bulduğu paranın sahibini arıyor

Tezgahın önünde buldu, 25 gündür sahibini arıyor

Diyarbakır’ın saklı cenneti: Taşköprü

Burası ne Ege, ne Akdeniz! Gören mest oluyor

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 'Mücahitleri' o günleri anlattı

O günlerin tanıkları 'Kıbrıs Barış Harekatı'nı anlattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.