HABER

Bilkentli müzisyen kardeşler ödüle doymuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 11:12 | Son Güncelleme

"Bilkent Üniversitesi Müzik Hazırlık İlk ve Ortaokulu" 6. sınıf öğrencisi Nil İpek Şabi ile aynı okulda okuyan 4. sınıf öğrencisi kardeşi Kıvanç Arda Şabi, birlikte katıldıkları "4.Uluslararası Mozart Müzik Yarışması"nda keman ve viyolonsel branşlarında birincilik ve üçüncülük elde etti - İki kardeş, Ekim 2018'de Bulgaristan'da katıldıkları müzik yarışmasında da kendi kategorilerinde birincilik ve ikincilik kazandı - Fazıl Say ve Cihat Aşkın gibi değerli müzik sanatçılarından destek beklediklerini dile getiren Şabi kardeşler, ülkeleri için çalışmaya devam edeceklerini söyledi - Nil İpek Şabi: - "Kardeşimle aynı yarışmada başarı kazanmak benim için ayrı bir mutluluk. Büyük müzisyenlerimizden maddi ve manevi destek bekliyorum"

YASEMİN KALYONCUOĞLU - "Bilkent Üniversitesi Müzik Hazırlık İlk ve Ortaokulu"nda 6. sınıf öğrencisi Nil İpek Şabi ile aynı okulda burslu okuyan 4. sınıf öğrencisi kardeşi Kıvanç Arda Şabi, birlikte katıldıkları "4.Uluslararası Mozart Müzik Yarışması"nda keman ve viyolonsel branşlarında birincilik ve üçüncülük elde ederek aldıkları ödüllere bir yenisini daha ekledi.

Bulgaristan'ın Albena kentinde 4-11 Ekim 2018'de düzenlenen müzik yarışmasında, solo keman dalında Grand Prix ödülününün sahibi olan 10 yaşındaki Nil İpek Şabi ve çello dalında ikinci olan kardeşi Kıvanç Arda Şabi, bu yarışmada aldıkları derecelerle "4.Uluslararası Mozart Müzik Yarışması"na katılım hakkı kazanmıştı.

Beden eğitimi öğretmeni annesinin, kendisindeki ritim yeteneğini keşfetmesi üzerine 4 yaşında piyano öğrendiğini, 5 yaşında ise keman çalmaya başladığını belirten Şabi, kemanı bırakmayıp müzik yaşamına bu enstrümanla devam ettiğini anlattı.

Bilkent Üniversitesi Müzik Hazırlık İlk ve Ortaokulu'nda burslu okuyan Şabi, "İleride kemanımla orkestrada baş solist olmak istiyorum." dedi.

Nil İpek, uluslararası bir müzik yarışmasında birincilik elde etmekten duyduğu mutluluğu şu cümlelerle dile getirdi:

"Çok çalışarak bu yarışmadan derece elde ettim, çok mutluyum. Kardeşimle aynı yarışmada başarı kazanmak benim için ayrı bir mutluluk. Büyük müzisyenlerimizden maddi ve manevi destek bekliyoruz. Ülkemiz için çalışmaya devam edeceğiz."

- Üç uluslararası yarışma ve üç ödül

Ablası ile aynı okulda öğrenim gören 9 yaşındaki Kıvanç Arda Şabi de keman ve viyolonsel eğitimleri alarak müzik eğitimine devam ediyor.

Küçük çellist, üç yıldır devam ettiği viyolonsel eğitimine Arthur Rahmatullah ile başladığını belirtti.

Ablası ile katıldığı "4.Uluslararası Mozart Müzik Yarışması"nda çello dalında üçüncülük kazanan Kıvanç Arda, bu başarısının kendisini çok motive ettiğini söyledi.

18 Ocak'ta Prag'da düzenlenen "13. Jan Vychytil Uluslararası Çello Yarışması"nda da ikinci olan Kıvanç Arda, Mozart Müzik Yarışmasında aldığı ödülle bu sevincinin ikiye katlandığını belirtti.

Üçüncü uluslararası yarışması olduğunu ve üçünden de derece alarak yurda döndüğünü dile getiren Şabi, "Büyüyünce Türkiye'nin en iyi çellisti olmak istiyorum. Bunun için çok çalışıyorum." dedi.

- "Fazıl Say, Cihat Aşkın gibi sanatçılarımızdan destek bekliyoruz"

Anne Gamze Şabi ise çocuklarının kazandığı başarılardan duyduğu gurur ve mutluluğu dile getirdi.

Şabi, İpek ve Arda'nın müzik okumayan çocuklar kadar rahat olmadığını, okuldan geldikten sonra uyku vaktine kadar çalıştıklarını söyledi.

Bilkent Üniversitesinin ve hocalarının çocuklarını çok desteklediğini ama yine de yarışmalara katılabilmek için desteğe ihtiyaç duyduklarını dile getiren Şabi, şunları kaydetti:

"Memur olarak bir yere kadar karşılıyoruz. Elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Çocukların eğitim öğretim ve yarışma masrafları oldukça yüklü. Biz elimizden geldiği kadar çalışıp bunları karşılıyoruz. Ancak daha çok işler yapabilmek için maddi desteğe ihtiyacımız var. Bu anlamda bizlere yardım edebilecek sponsor arıyoruz. Güher-Süher Pekinel kardeşler, Fazıl Say, Cihat Aşkın gibi ünlü sanatçılardan destek bekliyoruz."

Kuyruğun ucu bucağı görünmedi! Saatlerce bakın ne için beklediler! Kuyruğun ucu bucağı görünmedi! Saatlerce bakın ne için beklediler!
Nevzat Çevik geleceğin müzelerini anlattıNevzat Çevik geleceğin müzelerini anlattı
Tarihi camiye hırsızlar dadandıTarihi camiye hırsızlar dadandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bilkentli müzisyen kardeşler ödüle doymuyor Kıvanç Arda Şabi Nil İpek Şabi

En Çok Okunan Haberler

Beşiktaş transfer bombasını patlattı!

Beşiktaş transfer bombasını patlattı!

Bel ağrısına çözümü böyle buldu

Bel ağrısına çözümü böyle buldu

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! İşte yeni başdanışman

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! İşte yeni başdanışman

Fenerbahçe yeni orta sahasına imzayı attırdı!

Fenerbahçe yeni orta sahasına imzayı attırdı!

ABD'den Türkiye'ye tehdit: Harekete geçeriz!

ABD'den Türkiye'ye tehdit: Harekete geçeriz!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Ecem Balcı'nın günlüğünde korkunç ifadeler!

Ecem Balcı'nın günlüğünde korkunç ifadeler!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Abdullah Gül'e zehirli gazla suikast iddiası bakın ne çıktı!

Abdullah Gül'e zehirli gazla suikast iddiası bakın ne çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD açıklaması: Türkiye alternatifsiz değildir

Cumhurbaşkanlığı'ndan flaş açıklama: Türkiye alternatifsiz değildir

Dehşetin böylesi! 18 yaşındaki kızını uyurken vurdu

Dehşetin böylesi! 18 yaşındaki kızını uyurken vurdu

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

Kadıköy'de faciadan dönüldü

Kadıköy'de faciadan dönüldü

İstanbul merkezli 40 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 394 gözaltı kararı

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

ABD'de donduran soğuklar can aldı

ABD'de donduran soğuklar can aldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.