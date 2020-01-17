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  4. Bill Clinton’ın Azlinde Özel Savcı Olan Ken Starr Trump’ın Ekibinde 

Bill Clinton’ın Azlinde Özel Savcı Olan Ken Starr Trump’ın Ekibinde 

17.01.2020 23:20 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump’ı Senato’daki azil yargılamasında savunacak ekibe eski Başkan Bill Clinton soruşturmasının özel savcısı Ken Starr ve Harvard Üniversitesi’nde hukuk profesörü Alan Dershowitz de dahil oldu

Bill Clinton’ın Azlinde Özel Savcı Olan Ken Starr Trump’ın Ekibinde 

Başkan Donald Trump’ı Senato’daki azil yargılamasında savunacak ekibe eski Başkan Bill Clinton soruşturmasının özel savcısı Ken Starr ve Harvard Üniversitesi’nde hukuk profesörü Alan Dershowitz de dahil oldu.

Dershowitz Twitter hesabından yaptığı açıklamada, savunma ekibinde oynayacağı rolü doğrulayarak, “Senato’daki yargılama sırasında azil ve görevden almaya karşı anayasal argümanlar hakkında sözlü sunumlarda bulunacağını” belirtti.

Eski bir başsavcı ve federal temyiz mahkemesi yargıcı olan Starr’ın Clinton’ın eski Beyaz Saray stajyeri Monice Lewinsky’yle ilişkisine dair yürüttüğü soruşturma, Clinton hakkındaki azil davasının dayanağını oluşturmuştu.

Savunma ekibine katılan yeni isimlerin, Başkan Trump’a, hem anayasa hukuku ve hem de azil süreci politikaları konusunda ilave deneyim kazandıracağı yorumları yapılıyor.

Trump’ın savunma ekibi konusunda bilgi sahibi bir kaynak Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, ekibe Beyaz Saray Hukuk Danışmanı Pat Cipollone ve Trump’ın kişisel avukatı Jay Sekulow’un başkanlık edeceğini söyledi. İsmi açıklanmayan kaynak, Trump’ın danışmanı Pam Bondi ve eski bağımsız avukat Robert Ray’in de ekipte olacağı bilgisini verdi.

Senato’daki yargılama süreci kapsamında ilk oturumun Salı günü Türkiye saati ile 21.00’de başlaması öngörülüyor. Yargılamaya başkanlık edecek olan ABD Anayasa Mahkemesi Başyargıcı John Roberts ve senatörler dün yemin etmişti.

Savcı olarak görevlendirilen Temsilciler Meclisi’nin yedi üyesi de Trump hakkındaki azil gerekçelerini Senato’ya resmen sunmuştu. Böylece Başkan Trump hakkındaki azil süreci Temsilciler Meclisi’nden resmen Senato’ya taşınmış oldu.

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