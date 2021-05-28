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Bill Cosby şartlı tahliyesini yaktı

28.05.2021 16:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika'nın Babası olarak bilinen bir zamanların sevilen komedyeni, Bill Cosby, cinsel suçlular için önerilen terapiye katılmayarak şartlı tahliye dilekçesinin de reddedilmesine neden oldu.

Bill Cosby şartlı tahliyesini yaktı

2018'de cinsel saldırıdan suçlu bulunan Bill Cosby 3 yıldan 10 yıla hapis cezasına çarptırıldı. Pennsylvania şartlı tahliye kurulu, Cosby'nin cinsel saldırganlar için hazırlanmış terapi programına katılmayı reddetmesini gerekçe göstererek, ağırlaştırılmış 10 yıl hapis cezasından serbest bırakılma dilekçesini geri çevirdi.

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Eyalet şartlı tahliye kurulu sözcüsü Laura Treaster, Chasing Cosby kitabının yazarı Nicole Weisensee Egan’ın Facebook paylaşımıyla duyurduğu kararı doğruladı. Cosby’nin bu programa katılmaması halinde kurulun, tekrar şartlı tahliyeyi düşünmeyeceğini söyledi.
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Cosby’nin sözcüsü Andrew Wyatt, bu sonucu beklediğini söyledi. Wyakk “Reddedileceğini biliyorduk. Beni aradı ve kursa katılmazsa reddedileceğini söyledi. Masumiyetini başından beri korudu.”

83 yaşındaki Cosby, cezasının üç yıllık asgari süresini tamamladıktan sonra 25 Eylül’de şartlı tahliye için uygun hale gelecekti.

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Anahtar Kelimeler:
taciz
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