Bill Cosby Serbest Bırakıldı

ABD’nin Pennsylvania eyaleti yüksek mahkemesi, cinsel saldırı suçundan 3 yıl önce hapis cezasına mahkum edilen ünlü komedyen Bill Cosby’nin beraatine karar verdi. 1980’lerin meşhur aile komedisi The Cosby Show’un (Cosby Ailesi) başrolündeki isim Bill Cosby, mahkemenin kararından kısa süre sonra tahliye oldu.

Yüksek mahkeme, avukatlarının 15 yıldan uzun süre önce dönemin bölge savcısıyla Cosby’ye suçlama yöneltilmemesi konusunda yaptığı anlaşmayı gerekçe göstererek, ünlü komedyenin bu anlaşmaya göre suçlanmaması gerektiğine kanaat getirdi ve mahkumiyeti iptal etti.

83 yaşındaki Cosby, 2018 yılında çarptırıldığı 3 ila 10 yıl hapis cezasının ardından iki yılı aşkın süredir cezaevindeydi.

Cosby, 2004 yılında eski basketbolcu Andrea Constand adlı kadına ilaç vermek ve taciz etmekten suçlu bulunmuştu. Bu gelişmenin ardından da Cosby’yi 60 kadar kadın kendilerini ilaçla uyutmak ve cinsel saldırıda bulunmakla suçlamıştı.

Pennsylvania eyaletinin Shippack kentindeki cezaevinden tahliye edilen Cosby, daha sonra Philadelphia kendi yakınındaki evine geldi. Cosby eve girerken zafer işareti yaptı.

Cosby, cinsel tacize karşı ortaya çıkan #MeToo (Ben de) döneminde cezaevine gönderilen ilk ünlü isim olmuştu.

Cosby aleyhinde 2015 yılında davayı açan isim olan Montgomery İlçesi Bölge Başsavcısı Kevin Steele yaptığı açıklamada, jürinin Cosby'yi suçlu bulduğunu hatırlattı ve Çarşamba günkü mahkeme kararının davadaki gerçekleri temel almadığını belirtti.

Steele, "Umuyorum bu kadar kurbanların cinsel saldırıları rapor etmelerini etkilemez. Biz hala hiç kimsenin yasaların üstünde olmadığına inanıyoruz, zenginler, ünlüler ve kuvvetliler de buna dahil" dedi.

Cosby'ye serbest bırakma kararına hemen tepkiler geldi. #MeToo hareketine dahil olan çok sayıda kadın, kararı sert şekilde eleştirdi.

Eski Başkan Donald Trump'ı 1990'larda kendisine tecavüz etmekle suçlayan yazar Jean Carroll, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "İşte bu nedenle kadınlar öne atılmıyor" ifadesini kullandı.

Cosby'yi suçlayanların bir kısmını temsil eden avukat Lisa Bloom da CNN'e verdiği mülakatta, karardan "şoka uğradığını ve kesinlikle nefret duyduğunu" söyledi.

"The Cosby Show"da Cosby'nin eşini canlandıran Phylicia Rashad ise kararı memnuniyetle karşılarken, "adli bir yanlışın" düzeltildiğini savundu.

