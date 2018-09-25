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Bill Cosby’ye cinsel saldırıdan hapis cezası

25.09.2018 23:47 | Son Güncelleme

Cinsel saldırı suçlamasıyla yargılanan ünlü oyuncu Bill Cosby’ye 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası verildi.

On dört yıl önce Philadelphia'daki malikânesinde bir kadına cinsel saldırıda bulunmaktan suçlu bulunan ünlü oyuncu Bill Cosby'e üç ila 10 yıl hapis cezası verildi.

1980'lerde yayınlanan televizyon dizisi "Cosby Ailesi” ile milyonların sevgilisi hâline gelen oyuncunun 60'tan fazla kadın tarafından uyuşturucu vermek ve cinsel tacizde bulunmakla suçlanması hayranlarını şoka uğratmıştı. 81 yaşındaki oyuncu Hollywood'u sarsan yapımcı Harvey Weinstein skandalı ile başlayan MeToo hareketinden bu yana cinsel saldırıdan hapis cezasına çarptırılan ilk ünlü oldu.

"Cinsel saldırgan” olarak kayıtlara geçecek

Savunmanın ev hapsi talebini reddeden hâkim Steven O'Neill, Cosby'ye hitaben, "Hiç kimse hukuktan üstün değil. Hiç kimseye farklı muamele edilmemeli” ifadelerini kullandı. O'Neill, davalının görme problemlerini ve yaşını göz önünde bulundurduğunu, ancak bunların karar üzerinde belirleyici olamayacağını söyledi.

Hâkim, Cosby'nin ayrıca "cinsel saldırgan” olarak kayıtlara geçmesine hükmetti. Cosby'nin bundan sonra hayatının geri kalanı boyunca polise bildirimde bulunması ve zorunlu danışmanlık alması gerekiyor.

Elleri kelepçelenerek mahkeme salonundan çıkarılan ve cezaevine gönderilen Cosby, üç yıl sonra şartlı tahliye başvurusunda bulunabilecek.

AFP/SÖ,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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