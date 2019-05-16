Bill de Blasio da Başkanlık Yarışında

2012’de dördüncü kez belediye başkanlığına aday olması yasal olarak mümkün olmayan, De Blasio ulusal bir profil oluşturmakta zorlanan bir isim.

New York Belediye Başkanı, “Zorbanın karşısında geri adım atmayın, ona karşı gelin ve yenin” dedi.

Video mesajında başarılarından bahseden De Blasio, Trump’a karşı dik duracağına dair söz de verdi.

Video mesajında De Blasio, ülkenin her köşesinde insanların kendilerini çıkmazda ya da geriye doğru gittiğini hissettiğini kaydetti.

De Blasio’nun bu hafta sonu Iowa ve Güney Carolina’ya giderek kampanyasını başlatması bekleniyor.

De Blasio, “New York’luyum, Trump’ı zorba biri olarak uzun süredir tanıyorum. Onu nasıl yeneceğimi biliyorum” dedi.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, ABD başkanlığı için aday adayı olduğunu açıklayarak, Demokrat Parti’den yarışa katılan 24’üncü isim oldu.

New Yorklular’ın da büyük bölümü, De Blasio’nun başkanlık isteğine karşı. Quinnipiac Üniversitesi’nin Nisan ayındaki kamuoyu araştırmasına göre New Yorklular’ın üçte ikisi De Blasio’nun Beyaz Saray için yarışmasından yana değil.

De Blasio iklim değişikliği, göçmenlik ve polis hizmetleri konusunda keskin bir şekilde eleştiren bir isim. Pazartesi günü Trump Tower’da basın toplantısı düzenleyen De Blasio, Trump Organizasyonu’nun yeni karbon salımı standartlarını karşılamasını istemiş aksi takdirde önemli miktarda cezalarla karşı karşıya kalacağını kaydetmişti.

