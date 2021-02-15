Bill Gates 22 yıl önce bugünü görmüş! Her kelimesi korkunç

Gates 1999’da yayınladığı Business @ the Speed of Thought adlı kitapta, o zamanlar oldukça cesur görünen bir dizi tahmin yapmıştı. Geçtiğimiz milenyumda Bill Gates, fiyat karşılaştırma sitelerinden akıllı cihazlara, kapılara takılan kameralardan çevrimiçi ödemeler gibi yeniliklere kadar her şeyin gelişini öngördü. Teknoloji dünyasının ön saflarında yer alan Gates’in tahminlerinin gerçekleşmesi şaşırtıcı olmasa da yine de oldukça etkileyiciydi. Tıpkı Gates’in şu tahmini gibi “Otomatik fiyat karşılaştırma hizmetleri geliştirilerek insanların birden fazla web sitesinde fiyatları görmesine olanak tanıyacak ve tüm sektörler için en ucuz ürünü bulmak zahmetsiz hale gelecek”. ŞAŞIRTICI DERECEDE DOĞRU Gates’in bir başka tahmini olan “İnsanlar yanlarında taşıyacakları küçük cihazlar sayesinde nerede olurlarsa olsunlar sürekli iletişim haline olacaklar ve işlerini elektronik olarak yapabilecekler. Haberleri kontrol edebilecek, uçak rezervasyonu yapabilecek, finans piyasaları hakkında bilgi alabilecek ve her şeyi bu cihazlarla yapabileceksiniz” tahmini de bir diğer şaşırtıcı doğruluktaki öngörülerinden biri.

İleri görüşlü Gates aynı zamanda “İnsanlar faturalarını ödeyecek, mali durumlarını kontrol edebilecek ve internet üzerinden doktorlarıyla iletişim kurabilecek” etmişti. Peki ya Alexa? Gates, böyle bir şeyi o zamanlardan öngörmüş müydü? Elbette ki görmüştü. Gates kitabında bu yenilikleri “Kişisel arkadaşlar geliştirilecek. İster evde, ister ofiste tüm cihazlarınıza bağlanabilip veri alışverişi yapmanızı sağlayacaklar. Bu cihazlar e-postalarınızı ve bildirimlerinizi kontrol edip size ihtiyacınız olan bilgiyi sunacaklar. Bir mağazaya gittiğinizde ona hangi tarifleri hazırlamak istediğinizi söyleyebilirsiniz, size bir malzeme listesi oluşturacaktır” sözleriyle tahmin etti. Gates, birçok evin sahip olduğu Google Nest teknolojisini ve Ring kapı zillerini de önceden görmüştü ve “Evinizle ilgili video yayınlar yaygınlaşacak ve siz evde değilken bile biri sizi ziyaret ettiğinde bilgilendirecek” demişti. 1999’da Bill Gates sosyal medya için “Arkadaşlarınız ve ailenizle sohbet etmenizi ve etkinlik planlamanızı sağlayacak özel web siteleri yaygın hale gelecek” demişti.