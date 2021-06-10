Bill Gates: ABD basını, Gates'in Nobel Barış Ödülü için Jeffrey Epstein'den yardım istediğinin öne sürüldüğünü yazdı

Dünyanın en zengin insanlarından Bill Gates'in Nobel Barış Ödülü alabilmek için, çocuk istismarından hüküm giyen Jeffrey Epstein ile görüştüğü iddia edildi. Amerikan New York Times gazetesi ve Daily Beast sitesinde yer alan iddiaların kaynağı ise Gates Vakfı'nın eski bir çalışanı.

Eski çalışanın açıklaması, bir Norveç gazetesinin Gates ve Epstein'in 2013'te Strasbourg'a giderek Nobel Komitesi'nin başında olan dönemin Norveç Başbakanı Thorbjorn Jagland ile görüştüğünü yazmasının ardından geldi.

Gates Vakfı'ndan bir temsilci, Nobel ödülünün onur verici olacağını fakat Bill Gates'in bunun için böylesine bir kampanya yürütmediğini ve Epstein ile görüşmediğini söyledi.

Epstein 2019'da cezaevinde intihar etmişti.

O dönem de Epstein ve Gates'in önceki yıllarda görüştüğüne dair haberler çıkmış, Gates Vakfı'ndan yapılan açıklamada bunun bağış toplamak için olduğu belirtilmişti.

Fakat Bill Gates ve eşi Melinda Gates'in boşanacaklarını açıklamasının ardından Gates'in Epstein ile görüşmesi tekrar gündeme geldi.