Bill Gates'den dikkat çeken açıklama! DSÖ'yle ilgili flaş iddia

Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, COVID-19 gelmeden çok önce 2015 yılında yaptığı bir konuşmada ülkeleri küresel bir pandemi tehdidini ciddiye almaya davet etmiş ve izleyicilerini dünyanın ölümcül bir salgına "hazır olmadığı" konusunda uyarmıştı. 2019 yılının son günlerinde ise Covid-19 pandemisi başlamış ve birçok can kaybına neden olmuştu. Son günlerde ise dünya yavaş yavaş normale dönmeye başladı.

Bill Gates şimdi, Dünya Sağlık Örgütü ile ilgili yaptığı açıklamasıyla gündemde. Milyarderin söylediğine göre Dünya Sağlık Örgütü’nün ölümcül yeni virüsleri araştıran ekibi 10 kişiden az tam zamanlı çalışandan oluşuyor. Bu sayının azlığı da birçok riski beraberinde getiriyor ve farklı önlemler için ihtiyaç yaratıyor.

YENİ ÖNERİLERİ VAR

Gates, bir "Küresel Salgın Müdahale ve Seferberlik" girişimi oluşturulmasını ve bunun DSÖ'nün yönetimine girmesi gerektiğini söyledi. Milyarder hayırsever, küresel acil sağlık durumlarını izlemek ve ülkeler arasında verileri koordine etmek için çalışılmasını önerdi. Salgın müdahale ekibi, bilgisayar modelleyicileri ve epidemiyologlar da dahil olmak üzere uzmanlardan oluşan bir ekip kurulması gerektiğini söyledi.

''YETERLİ DEĞİL''

Gates, COVID-19'un patlak vermesinden önce, DSÖ'nün gelecekteki salgınları keşfetmek için kurulan ekibinin 10'dan az tam zamanlı çalışana sahip olduğunu iddia etti ve bu insanların bile diğer birçok faaliyetle dikkatlerinin dağıldığını ekledi. Gates, gelecekteki pandemileri önlemek için daha fazla fona ihtiyaç olduğunu söyledi ve "Şu anki DSÖ fonu pandemiler konusunda hiç de ciddi ve yeterli değil" dedi.

'' DAHA EN KÖTÜSÜNÜ GÖRMEDİK''

"Bu trajediyi göremememiz ve dünya vatandaşları adına bu yatırımları yapmamamız bana çılgınca geliyor. Hala bu pandeminin daha bulaşıcı ve daha ölümcül olacak bir varyant oluşturma riski altındayız." diyen Gates, "Kıyamet ve kasvetin sesi olmak istemiyorum, ancak en kötüsünü bile görmedik." diyerek uyardı.

DSÖ’den Gates’e henüz bir yanıt gelmedi.



