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Bill Gates: Dünyanın en zenginleri listesinden düşeceğim

14.07.2022 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyarder iş insanı Bill Gates servetini bağışlama vaadini tekrarladı ve sonunda dünyanın zenginler listesinden "düşeceğini" söyledi.

Bill Gates: Dünyanın en zenginleri listesinden düşeceğim

Milyarder iş insanı Bill Gates servetini bağışlama vaadini tekrarladı ve sonunda dünyanın zenginler listesinden "düşeceğini" söyledi.

Microsoft'un kurucu ortağı, eski eşiyle kurduğu vakfa 20 milyar dolar bağış yapacağını duyurdu.

Dünyanın en zenginleri sıralamasında dördüncü sırada bulunan Gates, kaynaklarını topluma geri ermek gibi bir "yükümlülüğü" olduğunu söyledi.

Amerikalı iş insanı, servetini ilk kez 2010 yılında bağışlama sözü vermişti ancak o tarihten bu yana net serveti iki kattan fazla arttı.

Forbes dergisine göre, Gates'in serveti 118 milyar dolar.

Ancak Gates'in serveti 2000 yılında eski eşiyle birlikte kurduğu Bill & Melinda Gates Vakfı'na Temmuz ayında yapacağı bağıştan sonra önemli ölçüde azalacak.

Gates, Twitter hesabından yaptığı açıklamada pandemi, Ukrayna savaşı ve iklim krizi gibi son dönemde yaşanan küresel sorunlar nedeniyle vakfın harcamalarını 2026 yılına kadar yılda 6 milyar dolardan 9 milyar dolara çıkaracağını söyledi:

"Geleceğe bakarken, servetimin neredeyse tamamını vakfa vermeyi planlıyorum. Dünyanın en zengin insanları listesinden aşağıya inecek ve sonunda düşeceğim.

"Kaynaklarımı, acıları azaltma ve yaşamları iyileştirmede en etkili yöntemlerle topluma geri verme yükümlülüğüm var. Umarım büyük zenginlik ve ayrıcalık sahibi diğer kişiler de bu noktada adım atarlar."

Bill & Melinda Gates Vakfı; sıtma gibi hastalıkları ortadan kaldırmak, eğitimi iyileştirmek ve kötü sağlık koşullarıyla mücadele etmek amacıyla çeşitli ülkelerde çalışma yürütüyor.

Vakfın 2020 yılında 49.8 milyar dolarlık varlığıyla dünyanın en büyük ikinci hayır kurumu olduğu ve milyarder yatırımcı Warren Buffett gibi diğer zenginlerin de vakfa bağışta bulundukları sanılıyor.

Ancak bu kadar büyük bir etkiye sahip özel bir girişimin ne kadar etik olduğu konusunda bazı endişeler de dile getiriliyor.

Vakıf, Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) 2018 yılında yaptığı yıllık bağışla ABD'den sonra en büyük özel bağışçı konumunda. Bu konudaki endişeler, eski Başkan Donald Trump'ın ABD fonlarını çekmekle tehdit etmesinin ardından daha da belirginleşti.

Gates, Forbes'a göre, 1995-2010 ile 2013-2017 yılları arasında dünyanın en zengin insanıydı.

Derginin en zenginler sıralamasında 2017'de Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, 2022'de ise Tesla'nın kurucusu Elon Musk zirveye yerleşmişti.

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Bill Gates
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