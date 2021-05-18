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Bill Gates hakkında flaş iddia!

18.05.2021 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'li milyarder Bill Gates (65) ile üç çocuğunun annesi, 27 yıllık eşi Melinda Gates (56) boşanmaya hazırlanıyor.

Bill Gates hakkında flaş iddia!

Taciz ve pedofoli iddiaları ile gündeme gelen ve geçtiğimiz aylarda hapishanede hayatına son veren Jeffrey Epstein'ın Bill Gates ile olan ilişkisi bir kez daha gündemde.

New York Post'ta yer alan habere göre, Gates, kötü giden evliliğini nasıl sonlandırmak için Epstein'dan fikir istemiş.

Gates ailesine yakın adı açıklanmayan iki kaynağa dayandırılan habere göre, Epstein ve Gates 2011'den 2014'e kadar düzinelerce kez görüştü.

Aynı kaynaklara göre, bu görüşmeler Epstein'ın taciz haberleri ile gündeme gelen New York'taki dairesinde gerçekleşti.

Bu görüşmelerde Epstein'ın, Bill ve Melinda Gates Vakfı'na dahil olma olasılığı hakkında da konuşulduğu öne sürüldü.

GATES'İN SÖZCÜSÜ İDDİALARI YALANLADI

Kısa sürede gündeme bomba gibi düşen bu haber sonrası Bill Gates'in sözcüsü Daily Beast'e yaptığı açıklamada iddiaları yalanladı.

Gates'in sözcüsü yaptığı açıklamada 'Bill, Epstein'dan evlilik veya başka herhangi bir şey hakkında hiçbir zaman kişisel tavsiye almadı veya talep etmedi. Bill, Melinda'ya da Epstein ile olan evliliği hakkında hiçbir zaman şikayet etmedi' ifadelerine yer verdi.

İSTİFANIN NEDENİ 'YASAK İLİŞKİ' ÇIKTI

Son dönemde boşanma haberleri ile gündeme gelen Gates ile ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. The Wall Street Journal'in haberine göre, Gates bir kadın çalışanı ile evli olduğu dönemde ilişki yaşadı.

Aynı habere göre, Gates, yönetim kurulu üyeliğinden istifa etme kararını bu ilişkinin ortaya çıkması sonrasında aldı.

Kadın çalışanın iddiayı 2019 sonunda ortaya attığı, şirketin detaylı soruşturma için bir hukuk firmasından yardım aldığı kaydedildi.

MICROSOFT'TAN AÇIKLAMA

Microsoft'tan, Associated Press ajansına e-posta yoluyla yapılan açıklamada, bir kadının, şirketin eski Üst Yöneticisi (CEO) Bill Gates ile 2000 yılından bu yana ilişki yaşadığını söylemesi üzerine, şirketin yönetim kurulu tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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