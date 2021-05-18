Bill Gates hakkında flaş iddia!

Taciz ve pedofoli iddiaları ile gündeme gelen ve geçtiğimiz aylarda hapishanede hayatına son veren Jeffrey Epstein'ın Bill Gates ile olan ilişkisi bir kez daha gündemde.

New York Post'ta yer alan habere göre, Gates, kötü giden evliliğini nasıl sonlandırmak için Epstein'dan fikir istemiş.

Gates ailesine yakın adı açıklanmayan iki kaynağa dayandırılan habere göre, Epstein ve Gates 2011'den 2014'e kadar düzinelerce kez görüştü.

Aynı kaynaklara göre, bu görüşmeler Epstein'ın taciz haberleri ile gündeme gelen New York'taki dairesinde gerçekleşti.

Bu görüşmelerde Epstein'ın, Bill ve Melinda Gates Vakfı'na dahil olma olasılığı hakkında da konuşulduğu öne sürüldü.

GATES'İN SÖZCÜSÜ İDDİALARI YALANLADI

Kısa sürede gündeme bomba gibi düşen bu haber sonrası Bill Gates'in sözcüsü Daily Beast'e yaptığı açıklamada iddiaları yalanladı.

Gates'in sözcüsü yaptığı açıklamada 'Bill, Epstein'dan evlilik veya başka herhangi bir şey hakkında hiçbir zaman kişisel tavsiye almadı veya talep etmedi. Bill, Melinda'ya da Epstein ile olan evliliği hakkında hiçbir zaman şikayet etmedi' ifadelerine yer verdi.