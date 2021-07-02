Bill Gates’in iş tarzı hakkındaki söylentiler büyük tepki topladı

Dünyanın en zengin insanları içerisinde yer alan Bill Gates yeni iddialar ile anılıyor.

Gates için "iş yeri zorbası" ifadesinin en fazla kullanılan ifadelerden biri olduğu, Hatta onun yarattığı iyi ve yardımsever insan profilinin tamamen reklam çalışması olduğu iddia ediliyor. Gerçek yüzünün çok farklı olduğu yine söylentiler arasında dolaşıyor.

BILL GATES HERKESE BAĞIRAN BİRİYMİŞ

Eski çalışanları tarafından yapılan açıklamalardaki iddialara göre kendisi küstah ve aşırı sinirli bir yapıya sahip. Gates'in iş yerinde herkese bağırdığı ifade ediliyor. Ayrıca iddialara bakılırsa çalışanlarına genellikle “bu hayatta duyduğum en gerzekçe fikir” gibi sözler kullanıyor.

"KADIN AVCISI"

Bill Gates ile ilgili iddialar sadece bunlardan ibaret değil. Aynı zamanda kendisinin striptiz kulüplerinin müdavimleri içerisinde yer aldığı iddia ediliyor. Düzenli olarak striptiz kulüplerini ziyaret eden Bill Gates için kadın avcısı ifadesini de kullanıyorlar.

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