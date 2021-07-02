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Bill Gates’in iş tarzı hakkındaki söylentiler büyük tepki topladı

02.07.2021 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Microsoft dünyanın en büyük yazılım şirketlerinden bir tanesi olarak biliniyor. Kurucusu Bill Gates şirketi önemli bir noktaya kadar taşımayı başardı. Ancak onun iş hayatındaki davranışlarına ve kadın avcısı olduğuna yönelik dikkat çeken söylentiler dolaşıyor.

Bill Gates’in iş tarzı hakkındaki söylentiler büyük tepki topladı

Dünyanın en zengin insanları içerisinde yer alan Bill Gates yeni iddialar ile anılıyor.

Gates için "iş yeri zorbası" ifadesinin en fazla kullanılan ifadelerden biri olduğu, Hatta onun yarattığı iyi ve yardımsever insan profilinin tamamen reklam çalışması olduğu iddia ediliyor. Gerçek yüzünün çok farklı olduğu yine söylentiler arasında dolaşıyor.

BILL GATES HERKESE BAĞIRAN BİRİYMİŞ

Eski çalışanları tarafından yapılan açıklamalardaki iddialara göre kendisi küstah ve aşırı sinirli bir yapıya sahip. Gates'in iş yerinde herkese bağırdığı ifade ediliyor. Ayrıca iddialara bakılırsa çalışanlarına genellikle “bu hayatta duyduğum en gerzekçe fikir” gibi sözler kullanıyor.

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"KADIN AVCISI"

Bill Gates ile ilgili iddialar sadece bunlardan ibaret değil. Aynı zamanda kendisinin striptiz kulüplerinin müdavimleri içerisinde yer aldığı iddia ediliyor. Düzenli olarak striptiz kulüplerini ziyaret eden Bill Gates için kadın avcısı ifadesini de kullanıyorlar.

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Anahtar Kelimeler:
Microsoft Bill Gates
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