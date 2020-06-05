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Bill Gates koronavirüs aşısı için tarih verdi!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 05.06.2020 10:03 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgınının en tartışmalı isimlerinden biri olan Microsoft'un kurucusu Bill Gates bu kez Arap medyasının koronavirüs hakkındaki sorularını yanıtladı. Gates, koronavirüs aşısı için ihtimali yüksek diyerek tarih verdi.

Bill Gates koronavirüs aşısı için tarih verdi!

Bill Gates, koronavirüs salgını sürecinde sıklıkla karşımıza çıkan bir isim. Bunda komplo teorisyenlerinin de payı çok büyük. Zira, komplo teorisyenleri Bill Gates'in salgının başında olduğunu ve insanlara aşı yoluyla çip takacağını iddia ediyor. Bu iddialar sürerken, Gates ise koronavirüs hakkında insanları bilinçlendirmeye devam ediyor. Bunun için medyayı etkin bir şekilde kullanan ünlü isim, bu kez ise Arap medyasına konuk oldu. ABD seçimlerinden, koronavirüsün ikinci dalgasına kadar birçok konuda konuşan Gates, en dikkat çekici konuşmasını ise koronavirüs aşısı hakkında yaptı.

İKİNCİ DALGA KESİNLİKLE OLACAK

Bill Gates, arap medyasına verdiği röportajda koronavirüsün ikinci dalgası için endişe verici bir bilgi verdi. İkinci dalga salgının kesinlikle olacağını söyleyen Gates, röportajında ''Nerede ve ne kadar kötü olacağını bilmiyoruz. Ancak üzülerek söylüyorum ki salgın güney ve orta Amerika'da hızla ilerlemeye başladı.'' ifadelerini kullandı. ABD ve Avrupa'daki vaka ve ölümlerde düşüş görüldüğünü belirten Gates, ''bu ne yazık ki tüm dünya için geçerli değil.'' dedi. Gates ikinci dalga virüs salgını için korkutucu konuşsa da aşı çalışmaları konusunda daha umutluydu.

İŞTE BİLL GATES'E GÖRE AŞININ ÜRETİLECEĞİ TARİH

Bill Gates, koronavirüs aşısı için bu kadar çok çabanın olmasının heyecan verici olduğunu vurguladı ve bunun aşı konusunda başarı şansını oldukça artırdığını söyledi. Gates aşının üretileceği tarih için ise şöyle konuştu; ''En iyi senaryo bu yıl sonu ama daha yüksek ihtimalle 2021 sonunda bir aşı üretimi gerçekleşebilir.''

İNSANLAR ÖNEMİNİ GÖRDÜ

ABD başkanlık seçimleri de Bill Gates'e soruldu. Gates'e sorulan soru ise daha çok salgının seçimleri etkileyip etkilemeyeceği hakkındaydı. Gates'in cevabı ise en az soru kadar ilginçti. Ünlü isim, ''Ben seçim sonuçlarını tahmin etme konusunda o kadar da iyi değilim. Son seçim sonucunu bilememiştim. O yüzden bana bu konuda güvenmenizi önermem.'' diyerek insanların uzmanlığın önemini gördüğüne şahit olduğunu, bu yüzden onların buna göre bir tepki verebileceğini belirtti.

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