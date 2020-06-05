Bill Gates koronavirüs aşısı için tarih verdi!

Bill Gates, koronavirüs salgını sürecinde sıklıkla karşımıza çıkan bir isim. Bunda komplo teorisyenlerinin de payı çok büyük. Zira, komplo teorisyenleri Bill Gates'in salgının başında olduğunu ve insanlara aşı yoluyla çip takacağını iddia ediyor. Bu iddialar sürerken, Gates ise koronavirüs hakkında insanları bilinçlendirmeye devam ediyor. Bunun için medyayı etkin bir şekilde kullanan ünlü isim, bu kez ise Arap medyasına konuk oldu. ABD seçimlerinden, koronavirüsün ikinci dalgasına kadar birçok konuda konuşan Gates, en dikkat çekici konuşmasını ise koronavirüs aşısı hakkında yaptı.

İKİNCİ DALGA KESİNLİKLE OLACAK

Bill Gates, arap medyasına verdiği röportajda koronavirüsün ikinci dalgası için endişe verici bir bilgi verdi. İkinci dalga salgının kesinlikle olacağını söyleyen Gates, röportajında ''Nerede ve ne kadar kötü olacağını bilmiyoruz. Ancak üzülerek söylüyorum ki salgın güney ve orta Amerika'da hızla ilerlemeye başladı.'' ifadelerini kullandı. ABD ve Avrupa'daki vaka ve ölümlerde düşüş görüldüğünü belirten Gates, ''bu ne yazık ki tüm dünya için geçerli değil.'' dedi. Gates ikinci dalga virüs salgını için korkutucu konuşsa da aşı çalışmaları konusunda daha umutluydu.