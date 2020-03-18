Bill Gates 'Koronavirüs' salgınını 5 yıl önce bilmiş!

"Önümüzdeki 10 yılda eğer bir şey 10 milyondan fazla insanın hayatına son verirse bu bir savaştan çok, yüksek derecede hızlı yayılan bir virüs olur." diyen Gates, "Salgın hastalıkları durdurmak için ise çok az yatırım yaptık. Bir sonraki salgın için hazır değiliz." ifadelerini kullanmıştı.

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Corona Virüsü tehdidinin gelişini öngörmüş müydü? Gates, 2015 yaptığı bir TED X konuşmasında, dünyayı bir sonraki büyük salgına karşı uyarmıştı ve “Önümüzdeki 10 yılda bir şey 10 milyon insanı öldürürse bu muhtemelen savaş değil, oldukça bulaşıcı bir virüs olacaktır" demişti.

Gates, 5 yıl önce Corona Virüsü mesajlarını vermişti adeta. Nasıl yayılacağı gibi nasıl önlenebileceğine dair öngörülerini de paylaşmıştı.

Bill Gates'in TEDX konferansında yaptığı konuşmadan dikkat çeken bölümler şöyle:

-Önümüzdeki 10 yılda eğer bir şey 10 milyondan fazla insanın hayatına son verirse bu bir savaştan çok, yüksek derecede hızlı yayılan bir virüs olur. Füzeler değil, mikroplar olur. Bunun bir nedeni de nükleer caydırıcı silahlara büyük yatırım yapmış olmamız. Salgın hastalıkları durdurmak için ise çok az yatırım yaptık. Bir sonraki salgın için hazır değiliz.