Bill Gates: Koronavirüs zengin ülkelerde 2021 yılında bitecek

Tüm dünya dört gözle pandemiyi sonlandıracak aşının bulunmasını beklerken, ABD’li milyarder iş insanı Bill Gates’ten küresel salgının zengin ve fakir ülkelerde aynı anda sonlanamayacağı uyarısı yapıldı.

NTV'de yer alan habere göre Bill Gates, “Kovid-19 ile ilgli yapılan bilimsek çalışmalar aslında oldukça etkileyici. Öyle hissediyorum ki, zengin ülkelerde pandemi 2021’in sonuna kadar bitecek, dünyanın geri kalanında ise salgının sona ermesi 2022’in son aylarında gerçekleşek” ifadelerini kullandı.

