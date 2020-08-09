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Bill Gates: Koronavirüs zengin ülkelerde 2021 yılında bitecek

DÜNYA HABERLERİ  | 09.08.2020 18:43 | Son Güncelleme

Dünyanın en zengin insanlarından olan Microsoft’un kurucusu Bill Gates, tüm dünyada yaklaşık 730 bin kişinin ölümüne yol açan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin ne zaman biteceğine ilişkin tahminde bulundu. Gates, küresel salgının zengin ve fakir ülkeler için aynı anda sona ermesinin mümkün olmadığını söyledi.

Bill Gates: Koronavirüs zengin ülkelerde 2021 yılında bitecek

Tüm dünya dört gözle pandemiyi sonlandıracak aşının bulunmasını beklerken, ABD’li milyarder iş insanı Bill Gates’ten küresel salgının zengin ve fakir ülkelerde aynı anda sonlanamayacağı uyarısı yapıldı.

NTV'de yer alan habere göre Bill Gates, “Kovid-19 ile ilgli yapılan bilimsek çalışmalar aslında oldukça etkileyici. Öyle hissediyorum ki, zengin ülkelerde pandemi 2021’in sonuna kadar bitecek, dünyanın geri kalanında ise salgının sona ermesi 2022’in son aylarında gerçekleşek” ifadelerini kullandı.

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