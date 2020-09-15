Bill Gates: Seneye 3 ya da 4 korona aşısı bulunur

Alman Bild gazetesine konuşan Microsoft'un kurucusu Amerikalı milyarder Bill Gates, yeni tip koronavirüsün yol açtığı COVID-19 hastalığının aşısı konusunda iyimser açıklamalarda bulundu.

Gates, "Biraz da şansın yardımıyla gelecek yılın ilk çeyreğinde üç hatta dört aşının tescil edilmesini bekliyorum" dedi. Başkanı olduğu Bill ve Melinda Gates vakfı aracılığıyla eşi ile birlikte koronavirüs aşı çalışmalarını destekleyen Gates, "Yedi milyar insanın aşılanması için 14 milyar doz aşı üretilmesi gerekiyor. Böyle bir şey bugüne kadar hiç yapılmadı" diye konuştu. Gates, bunun yepyeni stratejiler gerektiren acil bir durum olduğunu belirtti.

Gates gelişmekte olan ülkelerde de aşının finanse edilmesi ve dağıtımının desteklenmesi gerektiğini söyledi. Böylelikle insanların hayatlarının kurtarılacağını, siyasi istikrar sağlanacağını, Avrupa ve ABD'de virüsün yeniden yayılması tehlikesinin azaltılacağını belirten iş insanı, "Bu işi küresel olarak sonlandırmamız gerekiyor" dedi. Hastalığın dünyadan sililnmesi için dünya nüfusunun en az yüzde 60'ının aşılanması gerektiğini belirten Gates, aşı geliştirilene kadar birçok ülkede bahar aylarındaki gibi yüksek sayıda ölümlerin meydana gelebileceği uyarısında da bulundu.