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Bill Gates: Seneye 3 ya da 4 korona aşısı bulunur

15.09.2020 11:00 | Son Güncelleme

Koronavirüs aşı çalışmalarına yaptığı yatırımlarla bilinen Microsoft'un kurucusu Bill Gates, 2021'in ilk çeyreğinde dört adet koronavirüs aşısının bulunmasını beklediğini söyledi.

Bill Gates: Seneye 3 ya da 4 korona aşısı bulunur

Alman Bild gazetesine konuşan Microsoft'un kurucusu Amerikalı milyarder Bill Gates, yeni tip koronavirüsün yol açtığı COVID-19 hastalığının aşısı konusunda iyimser açıklamalarda bulundu.

Gates, "Biraz da şansın yardımıyla gelecek yılın ilk çeyreğinde üç hatta dört aşının tescil edilmesini bekliyorum" dedi. Başkanı olduğu Bill ve Melinda Gates vakfı aracılığıyla eşi ile birlikte koronavirüs aşı çalışmalarını destekleyen Gates, "Yedi milyar insanın aşılanması için 14 milyar doz aşı üretilmesi gerekiyor. Böyle bir şey bugüne kadar hiç yapılmadı" diye konuştu. Gates, bunun yepyeni stratejiler gerektiren acil bir durum olduğunu belirtti.

Gates gelişmekte olan ülkelerde de aşının finanse edilmesi ve dağıtımının desteklenmesi gerektiğini söyledi. Böylelikle insanların hayatlarının kurtarılacağını, siyasi istikrar sağlanacağını, Avrupa ve ABD'de virüsün yeniden yayılması tehlikesinin azaltılacağını belirten iş insanı, "Bu işi küresel olarak sonlandırmamız gerekiyor" dedi. Hastalığın dünyadan sililnmesi için dünya nüfusunun en az yüzde 60'ının aşılanması gerektiğini belirten Gates, aşı geliştirilene kadar birçok ülkede bahar aylarındaki gibi yüksek sayıda ölümlerin meydana gelebileceği uyarısında da bulundu.

20 yıl önce aşı endüstrisinin temsilcilerinin yanı sıra özel yatırımcılar, UNICEF, DSÖ gibi kuruluşlardan oluşan Aşı ve Bağışıklama Küresel İşbirliği'ni (GAVI) hayata geçiren Bill Gates, Bill ve Melinda Gates Vakfı aracılığıyla işbirliğini maddi olarak destekliyor. Vakıf, İngiltere'nin ardından işbirliğinin en büyük destekçisi konumunda.

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Aşı çalışmalarına yatırımları nedeniyle tartışmaların odağında da bulunan Gates, hakkındaki iddialara ilişkin açıklamalarda da bulundu. Gates, "Küresel bir salgına karşı hazırlıklı olunması uyarısında bulunduğum için beni bundan sorumlu tutan insanların olması çok ironik" dedi. Bir pandeminin ortasında olunduğunu hatırlatan Gates, gerçekler üzerinden bir tartışma yürütmenin önemine dikkat çekti. Koronavirüs salgınının yaratılmasında Bill Gates’in parmağı olabileceği iddiaları gündeme gelmişti.

Dünya genelinde korona vaka sayısı 29 milyon dolayında. Koronavirüse bağlı COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 922 bin'i aştı.

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