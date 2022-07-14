Bill Gates sosyal medya hesabından duyurdu! 20 milyar dolar bağışladı...

Sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, yıllık harcamasını artırmayı planladıkları Vakfa 20 milyar dolar bağışladığını açıklayan Bill Gates, şu değerlendirmede bulundu: "Son yıllardaki küresel aksiliklere rağmen tüm dünyadan olağanüstü kahramanlık ve fedakarlık görüyorum ve gelişimin mümkün olduğuna inanıyorum. Ancak günümüzdeki büyük krizler, hepimizin daha fazlasını yapmasını gerektiriyor. Daha fazla vermekle, insanların şu an çektiği ızdıraplardan birazını azaltabileceğimizi umuyorum."

'KOVİD-19 TARİHTEKİ EN BÜYÜK AKSİLİKLERDEN'

Gates, Kovid-19 salgınının tarihteki en büyük aksiliklerden olduğunu belirtti.

Ukrayna Savaşı'nın tüm dünya için büyük bir trajedi olduğuna dikkati çeken Gates, iklim değişikliğinden kaynaklanan zararın daha şimdiden tahmin edilenden daha kötü olduğunu vurguladı. Gates, son birkaç yılda birçok küresel büyük aksiliğin birçok kişiyi cesareti kırılmış olarak bıraktığını ifade etti.

Bill Gates'in eş başkanı olduğu Bill & Melinda Gates Vakfı, bu bağışla dünyanın en büyük vakıflarından biri haline geldi.

(AA)

