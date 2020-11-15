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Bill Gates'ten adil korona tedavisi için 70 milyon dolarlık fon

15.11.2020 10:17 | Son Güncelleme:
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Bill Gates'ten adil korona tedavisi için 70 milyon dolarlık fon

ABD'li milyarder Bill Gates ve eşi Melinda Gates’in kurucusu olan vakfın, koronavirüse karşı geliştirilecek aşıya “herkesin eşit erişimini sağlamak” amacıyla 70 milyon dolar ek fon sağlanacağını belirtti.

Microsoft'un kurucusu Bill Gates ve eşinin vakfı olan Bill & Melinda Gates Vakfı'nın koronavirüse karşı geliştirilecek aşıya “herkesin eşit erişimini sağlamak” amacıyla 70 milyon dolar ek fon sağlalanacağını belirtti. Vakıf, fakir ülkelere de koronavirüs aşısının gidebilmesini amaçlayan GAVI aşı ittifakının önderlik ettiği “COVAX Gelişmiş Pazar Taahhüdü”ne (AMC) 50 milyon dolar, birkaç Kovid-19 aşı adayının geliştirilmesine ortak fon sağlayan Salgın Hazırlık Yenilikleri Koalisyonu’na (CEPI) da 20 milyon dolar ödeme yapacağını bildirdi. Vakıftan yapılan açıklamada, paranın koronavirüs salgınına karşı aşı ve tedavileri geliştirme ve dağıtmaya yönelik küresel çabalara gideceğini ve diğer uluslararası bağışçıların da artık daha fazla taahhütte bulunacağını umdukları belirtildi.

DHA

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