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Bill Gates'ten Android telefon açıklaması! iPhone yerine neden Android tercih ediyor?

26.02.2021 17:29 | Son Güncelleme:
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Bill Gates'ten Android telefon açıklaması! iPhone yerine neden Android tercih ediyor?

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Clubhouse'ta katıldığı programda ''Android mi iOS mu?'' karşılaştırmasında neden Android tarafında yer aldığını açıkladı. Koronavirüs hakkında yaptığı açıklamalarla da gündeme gelen Gates'in görünüşe bakılırsa Android'i tercih etme nedeni yine Microsoft.

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Elon Musk ile birlikte gündemin üst sıralarında yer alan bir isim. Her iki isim de bazen aynı konularda açıklamalarda bulunuyor. Tıpkı geçtiğimiz günlerde değeri 58 bin doları aşan Bitcoin gibi. Koronavirüs hakkında açıklamalarıyla da karşımıza çıkan Gates, Bitcoin konusunda Musk'ın bu konuyu bildiğini söylemiş ancak Musk kadar parası olmayanların dikkatli olmasını belirtmişti. Üstelik Gates'in değindiği konular bunlarla da sınırlı değil.

BİLL GATES NEDEN ANDROİD'İ TERCİH EDİYOR?

Bill Gates, Clubhouse programında, gazeteci Andrew Ross ile bir soru-cevap etkinliği gerçekleştirdi. Gates'e yöneltilen sorulardan biri ise yalnızca iOS tarafında bulunan Clubhouse'ta düzenlenen bir program için oldukça ironikti. Soru, Gates'in Android yerine düzenli olarak bir iPhone kullanıp kullanmadığı ve Android yerine iOS'u tercih edip etmediği yönündeydi. Ünlü milyarder bu soruya dikkat çeken bir yanıt verdi.

Android vs iOS

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Gates, aslında bir Android telefon kullandığını belirterek, ''Her şeyi takip etmek istediğim için, genellikle iPhone'larla oynarım, ancak yanımda taşıdığım Android olur." dedi. Gates, Android tercihinin nedenini ise bazı Android üreticilerinin hayatını kolaylaştıracak şekilde Microsoft yazılımlarını ön yüklediklerini belirtip yazılımın işletim sistemi ile nasıl bağlantı kurduğu konusunda daha esnek olduklarını söyleyerek açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Bill Gates
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