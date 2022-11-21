HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Bill Gates'ten "Dışkı suyu içtim" itirafı! Dünya Tuvalet Günü paylaşımı büyük yankı uyandırdı

Bill Gates'ten "Dışkı suyu içtim" itirafı! Dünya Tuvalet Günü paylaşımı büyük yankı uyandırdı

21.11.2022 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

19 Kasım Dünya Tuvalet Günü olarak kutlanırken, Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates de Dünya Tuvalet Günü'ne özel bir paylaşım yapmak istedi. Ancak Gates, paylaşımında şaşırtan bir itirafa yer vererek büyük yankı uyandırdı. Yaptığı paylaşımlarla zaman zaman gündeme gelen ünlü milyarder Bill Gates, dışkı suyu içtiğini söyledi. Jimmy Fallon ile dışkıdan elde edilen su içtiğini ifade eden Gates, "Ancak amacım her zaman 3,6 milyar insanı etkileyen bir soruna dikkat çekmekti" dedi.

Bill Gates'ten "Dışkı suyu içtim" itirafı! Dünya Tuvalet Günü paylaşımı büyük yankı uyandırdı

19 Kasım Dünya Tuvalet Günü tüm dünyada kutlandı. Küresel sağlık krizi ile mücadele etmek için özel bir gün olan Dünya Tuvalet Günü'nü Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates de unutmadı. Eski karısıyla birlikte kurduğu Bill & Melinda Gates Vakfı ile dünya çapında yoksulluğu, hastalıkları ve eşitsizliği azaltmayı amaçlayan Gates, Dünya Tuvalet Günü'nü ise LinkedIn hesabından yaptığı özel bir paylaşımla kutlamak istedi. Ancak söz konusu paylaşım içinde saklı olan şaşırtıcı itirafla tüm dünyada yankı uyandırdı!

BILL GATES "BAZI TUHAF ŞEYLER YAPTIM" DEDİ, DIŞKI SUYU İÇTİĞİNİ SÖYLEDİ!

Insider'ın haberine göre, Bill Gates, Dünya Tuvalet Günü münasebetiyle Cumartesi günü paylaştığı LinkedIn gönderisinde hayatında bazı "tuhaf şeyler" yaptığını söyledi. Microsoft'un kurucu ortağı, dışkı suyu içtiğini itiraf etti. Fakat Gates'in içtiği su, dışkıdan arıtılarak elde edilmiş içilebilir bir suydu. Yine de dışkıdan elde edilmiş olması işi ilginç hale getiriyordu.

Söz konusu paylaşımında Gates, "Yıllar boyunca bazı tuhaf şeyler yaptım: Jimmy Fallon ile dışkı suyu (dışkıdan elde edilen su) içtim, bir kavanoz insan dışkısıyla aynı sahneyi paylaştım ve bir çukur dolusu tuvalet kokusu kokladım. ifadelerine yer verdi.

Bill Gates

Gates, sözlerini "Bu saçmalıklar birkaç kişiyi güldürdü. Ancak amacım her daim 3.6 milyar insanı etkileyen bir soruna dikkat çekmekti: Yetersiz temizlik" diyerek sürdürdü. Ayrıca, "Dünyanın dört bir yanından bilim adamları ve mühendisler sayesinde, hastalıkları ve rahatsızlıkları önleyecek yeni çözümlere yaklaşıyoruz." diye de ekledi.

Bill Gates'ten 20 milyar dolarlık bağış! Bill Gates'ten 20 milyar dolarlık bağış!

TAKVİMLER 2015'İ GÖSTERİYORDU

Gates, 2015 yılında dışkıyı su ve elektriğe dönüştüren bir makine olan Omniprocessor'u inceledikten sonra dışkıdan elde edilen suyu içmişti. Programına konuk olduğu ünlü Amerikalı oyuncu, müzisyen ve talk-show sunucusu Jimmy Fallon'u ise dışkıdan elde edilen suyu içmeye ikna etmişti. O anlar dünyada gündem olmuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Nefesler tutuldu! Artık ulaşmaya hazırlanıyorNefesler tutuldu! Artık ulaşmaya hazırlanıyor
Dünyanın konuştuğu operasyonda 51. madde detayıDünyanın konuştuğu operasyonda 51. madde detayı
Özel hastanede skandal: Hastanın boğazını sıktılar! Müfettişler incelemelere başladıÖzel hastanede skandal: Hastanın boğazını sıktılar! Müfettişler incelemelere başladı
Anahtar Kelimeler:
Bill Gates dışkı jimmy fallon

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncuların son görüntüleri ortaya çıktı!

Ünlü oyuncuların son görüntüleri ortaya çıktı!

Sıfır otomobilde matrah heyecanı! İşte adım adım matrah hesabı

Sıfır otomobilde matrah heyecanı! İşte adım adım matrah hesabı

Hastane çalışanları karara tepki gösterdi: Asgari ücretle...

Hastane çalışanları karara tepki gösterdi: Asgari ücretle...

Meteoroloji uyardı! Dikkat! Fena geliyor, bir ilde okullar bile tatil edildi…

Meteoroloji uyardı! Dikkat! Fena geliyor, bir ilde okullar bile tatil edildi…

İstiklal Caddesi'ndeki video infial yaratmıştı! Ekipler harekete geçti, kaldığı otelde yakalandı

İstiklal Caddesi'ndeki video infial yaratmıştı! Ekipler harekete geçti, kaldığı otelde yakalandı

Katil zanlısı genç kız: Ayağı takıldı, üzerine düştü

Katil zanlısı genç kız: Ayağı takıldı, üzerine düştü

İlginizi Çekebilir

Canınızı sıkmayın! Bu sorunun çözümü evinizde

Canınızı sıkmayın! Bu sorunun çözümü evinizde

Frene bas: İlerlemek için biraz daha düşün

Frene bas: İlerlemek için biraz daha düşün

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Yaşayan kurt adam! Orta Çağ'dan beri sadece 50 kişide var

Yaşayan kurt adam! Orta Çağ'dan beri sadece 50 kişide var

Kocasının piyango parasını alıp sevgilisiyle kaçtı!

Kocasının piyango parasını alıp sevgilisiyle kaçtı!

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.